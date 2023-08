SC Freiburg II verpflichtet Johansson von Sevilla

Nach einem enttäuschenden Saisonstart hat der SC Freiburg II noch einmal nachgelegt und Ryan Johansson aus der zweiten Mannschaft des FC Sevilla verpflichtet. Der 22-Jährige spielte in seinen jungen Jahren bereits in fünf Ländern - und für drei Nationen.

Der SC Freiburg II kommt nach der überraschenden Vizemeisterschaft im Vorjahr in der neuen Saison noch überhaupt nicht in Tritt. Klar, ein Großteil der Mannschaft, die im vergangenen Jahr die beste Punkteausbeute einer zweiten Mannschaft seit Gründung der 3. Liga zu verzeichnen hatte, hat den Verein verlassen. Mehr als zwei Punkte aus den ersten vier Spielen dürften sich Thomas Stamm und sein Team dennoch ausgerechnet haben.

Vor dem 5. Spieltag hat der Sport-Club nun noch einmal nachgelegt. Ryan Johansson wechselt von der Zweitvertretung des FC Sevilla in den Breisgau. Der 22-Jährige ist nominell im zentralen Mittelfeld zuhause, lief in seiner Karriere aber auch schon auf beiden Außenbahnen auf. Zu den Vertragsdetails machten die Vereine keine Angaben.

Johansson stammt aus Luxemburg, verließ seine Heimat und den Racing FC Union aber bereits 2015 und schloss sich dem französischen FC Metz an. Im Anschluss gelang ihm der Sprung zum FC Bayern, wo er von 2017 bis 2020 ausgebildet wurde. Bis in die Profi-Abteilung reichte es allerdings nicht, so führte Johanssons Weg weiter nach Sevilla. 39 Einsätze (zwei Tore, zwei Vorlagen) in der dritten und vierten Liga Spaniens sowie eine zwischenzeitliche Leihe zum niederländischen Erstligisten Fortuna Sittard (acht Einsätze) später, geht es nun zurück nach Deutschland.

Johansson lief für drei verschiedene Nationen auf

Ähnlich abwechslungsreich verlief auch Johanssons Karriere als Junioren-Nationalspieler. Als gebürtiger Luxemburger mit einem schwedischen Vater und einer irischen Mutter ist der Allrounder für drei Nationen spielberechtigt - und nutzte das bislang auch aus. In der U 16 und U 17 lief er jeweils für Luxemburg und Schweden auf. In der U 19 folgte dann der Wechsel in die irische Auswahl, doch kurz darauf streifte sich Johansson in der U 19 und U 21 wieder das Trikot von Luxemburg über. Zuletzt war er U-21-Nationalspieler Irlands. Ein A-Länderspiel steht noch nicht in seiner Vita.

Dafür aber schon bald die 3. Liga. Am Samstag könnte der Neuzugang erstmals im Aufgebot stehen. Dann soll es zuhause gegen Rot-Weiss Essen mit dem ersten Saisonsieg klappen.