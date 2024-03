Saudi-Arabien startet offiziellen Bewerbungsprozess für WM 2034

Saudi-Arabien hat auch formell seine Bewerbung für die Ausrichtung der Fußball-WM 2034 gestartet - dabei steht ohnehin schon seit Monaten quasi fest, dass der Zuschlag an den Wüstenstaat gehen wird.

Die nächste Weltmeisterschaft findet 2026 in Nord- und Mittelamerika statt - und 2034 dann in Saudi-Arabien? IMAGO/Propaganda Photo

Schon Ende Oktober war klar, was Ende dieses Jahres durch den FIFA-Kongress beschlossen werden soll: Die Fußball-Weltmeisterschaft 2034 wird in Saudi-Arabien stattfinden. Das bestätigte FIFA-Präsident Gianni Infantino damals quasi in einem Instagram-Beitrag.

Nun hat Saudi-Arabien seinen Bewerbungsprozess offiziell gestartet. Am Freitag stellte der Fußball-Verband des Landes seine Kampagne unter dem Motto "Wachsen. Gemeinsam." vor. Angespielt werden solle damit sowohl auf das Wachstum Saudi-Arabiens als auch den positiven Einfluss einer WM in dem Land für den internationalen Fußball und sein wichtigstes Turnier.

Saudi-Arabien, das wegen Menschenrechtsverletzungen massiv in der Kritik steht, ist der einzig verbliebene Bewerber für die Ausrichtung der WM, nachdem sich Australien als potenzieller Konkurrent bereits im Oktober aus dem Prozess zurückgezogen hatte.

Erst drei, dann sechs Länder - und dann Saudi-Arabien?

Aufgrund der Vergabe-Modalitäten der FIFA konnten sich für das Turnier 2034 nur Länder aus Asien und Ozeanien bewerben. Hintergrund ist das Rotationsprinzip und damit der Versuch der Gleichbehandlung der Kontinentalverbände bei der im Vier-Jahres-Rhythmus stattfindenden Weltmeisterschaft.

Die nächste WM findet 2026 erstmals mit 48 Teilnehmern in den USA, Kanada und Mexiko statt. Vier Jahre später soll das Turnier sogar in sechs Ländern auf drei Kontinenten ausgetragen werden (Spanien, Portugal, Marokko, Argentinien, Paraguay und Uruguay). Für die darauffolgende WM im Jahr 2034 ist somit wieder Asien und Ozeanien an der Reihe.