Sandhausen verpflichtet Litauen-Kapitän Girdvainis

Nach der großen Transferoffensive im Sommer mit 18 Neuzugängen legt der SV Sandhausen im Winter ein weiteres Mal nach. Edvinas Girdvainis, Kapitän der litauischen Nationalmannschaft, verstärkt den Drittligisten.

"Edi bringt eine Menge Erfahrung mit und kennt den deutschen Fußball aus seiner Zeit in Uerdingen (von Winter 2020 bis Sommer 2021, 32 Einsätze/ein Tor in der 3. Liga, Anm. d. Red.). Deshalb bin ich mir sicher, dass er uns direkt helfen kann“, sagt Sandhausens Sportdirektor Matthias Imhof über die Verpflichtung von Edvinas Girdvainis. Der 30 Jahre alte Innenverteidiger unterschrieb am Donnerstag einen Vertrag bei den Kurpfälzern, die in der 3. Liga aktuell auf dem 5. Platz rangieren.

Girdvainis, Kapitän der litauischen Nationalmannschaft (47 Spiele, ein Tor), stand zuletzt in seiner Heimat bei FK Kauno Zalgiris unter Vertrag und kommt ablösefrei an den Hardtwald, wo er allerdings erst ab der Rückrunde spielberechtigt sein wird. In Sandhausen hat er einen klaren Auftrag: "Da wir in der Innenverteidigung sehr dünn besetzt sind, erweitern wir unsere Möglichkeiten im Kader für das kommende Jahr."

"Seine Mentalität gepaart mit seiner immensen Erfahrung machen ihn ohne Zweifel zu einem Führungsspieler auf und neben dem Platz“, führte SVS-Trainer Jens Keller aus. "Edi ist unheimlich zweikampfstark und beidfüßig."

"Ich freue mich, wieder zurück in Deutschland zu sein, denn ich habe die Zeit in diesem nach Fußball verrückten Land sehr genossen. Nun bin ich bereit, der Mannschaft schnell zu helfen", so Sandhausens erster Winter- und insgesamt 19. Zugang in der laufenden Saison.