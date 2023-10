Joker Rühle mit Lucky-Punch: Ulm dreht das Spiel in Sandhausen

Der SSV Ulm 1846 Fußball hat am Freitagabend seinen sechsten Saisonsieg eingefahren. Beim frühzeitig dezimierten SV Sandhausen lagen die Spatzen zwar lange Zeit in Rückstand, konnten sich letztendlich aber doch noch die drei Punkte sichern.

Der sechste Saisonsieg: Die Ulmer siegten am Freitagabend mit 2:1 in Sandhausen. IMAGO/foto2press

Mit 2:0 hatte Sandhausen unter der Woche beim SC Freiburg II gewonnen, doch die drei Punkte hatte der SVS teuer bezahlen müssen. Neben Innenverteidiger Knipping, der im Breisgau die 5. Gelbe Karte gesehen hatte, musste Trainer Danny Galm auch auf den verletzten Zander verzichten (Muskelfaserriss im Oberschenkel). Knippings Rolle in der Defensive übernahm Sommer-Neuzugang und Debütant Göttlicher, dazu startete Maciejewski bei den Sandhäusern.

Auch die Gäste aus Ulm gingen mit der Zielsetzung ins Spiel, die Englische Woche nach dem 1:0 gegen 1860 München mit dem nächsten Dreier zu krönen. SSV-Coach Thomas Wörle brachte bei seinem Überflieger-Team, das als Aufsteiger in dieser Saison bislang für Furore sorgt, drei neue Akteure von Beginn an. Ahrend, Scienza und Röser rutschten anstelle von Brandt, Jann (beide Bank) und Higl (nicht im Kader) in die erste Elf.

Göttlicher fliegt früh - Sandhausen zeigt sich unbeeindruckt

Früh hatte Sandhausen unter Flutlicht das Tempo vorgegeben, denn gleich nach weniger als einer gespielten Minute prüfte Hennings Ulms Keeper Ortag ein erstes Mal. Damit war die unterhaltsame Anfangsphase jedoch keineswegs vorbei, entwickelte sich aus Sicht der Gastgeber aber erst einmal in die verkehrte Richtung. Nach zwei Foulspielen sah ausgerechnet SVS-Debütant Göttlicher bereits in der 9. Minute die Gelb-Rote Karte - und stellte seine Mannschaft damit vor Probleme.

Zu dieser Annahme hätte man zumindest kommen können, doch Otto und die Sandhäuser wollten davon nichts wissen. Nur kurze Zeit nach dem Platzverweis ging der Zweitliga-Absteiger durch den Stürmer in Führung, der einen misslungenen Rückpass von Ulm-Kapitän Reichert eiskalt ausnutzte (12.).

Im weiteren Verlauf des ersten Abschnitts setzten die Spatzen den SVS, der durch die Einwechslung von Ben Balla für Maciejeweski auf die Unterzahl reagierte (15.), zunehmend unter Druck. Während sich die Aufsteiger anfangs noch schwertaten, aus den folgenden Ballbesitzvorteilen Profit zu schlagen, hatten sowohl Scienza als auch Maier binnen weniger Augenblicke kurz vor der Pause die Chance auf den Ausgleich (41.).

Chessa findet die Lücke

So ging es schließlich mit dem 1:0 aus Sicht der Hausherren in die Kabinen, doch das Bild änderte sich auch mit dem Wiederanpfiff nicht. Zwar hatte Sandhausen über Hennings die erste wirklich nennenswerte Chance im zweiten Durchgang (52.), doch Ulm dominierte das Spielgeschehen auch in der Folge über weite Teile.

Die SVS-Defensive stemmte sich lange dagegen, konnte den Ausgleichstreffer aber nicht verhindern. Nach 67 Minuten war es soweit: Chessa kombinierte sich im Zusammenspiel mit Jann in den Strafraum, zog mit links ab und setzte den Ball per Schlenzer und leicht abgefälscht von Geschwill in den linken Winkel.

Ulm fährt den sechsten Sieg ein - SVS-Sportdirektor sieht Rot

Nachdem Scienza nur drei Minuten nach dem 1:1 die Ulmer Führung aufgrund eines Pfostentreffers verpasst hatte, stachen die Gäste in der 90. Minute schließlich doch noch entscheidend zu. Der SVS brachte die Kugel nicht aus der Gefahrenzone und ebnete so den Weg für Ulms Joker Rühle, der nach Zuspiel von Rösch zum 2:1 aus Gäste-Sicht einnetzte. Mit der letzten Gelegenheit der Partie verpasste der wenige Sekunden zuvor eingewechselte Burcu in der dritten Minute Nachspielzeit anschließend noch den sensationellen Schlusspunkt.

Turbulent wurde es in der Folge noch nach dem Schlusspfiff, als Sandhausens Sportdirektor Matthias Imhof die Rote Karte sah. Der 55-Jährige beschwerte sich wohl zu vehement beim Schiedsrichtergespann.

Der SV Sandhausen gastiert am nächsten Samstag (14 Uhr) bei der Spielvereinigung aus Unterhaching. Für den SSV Ulm 1846 Fußball steht am Sonntag (13.30) ein Heimspiel gegen Dynamo Dresden an.