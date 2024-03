Burcus Traumtor entscheidet: Sandhausen holt Dreier gegen Freiburg II

In einer über 90 Minuten zähen Partie reicht dem SV Sandhausen ein Traumtor von Livan Burcu zum Sieg gegen den SC Freiburg II. Für die Breisgauer endet die kurze Siegesserie im Abstiegskampf.

SVS-Trainer Jens Keller veränderte seine Startelf trotz lediglich eines Sieges aus den letzten fünf Spielen im Vergleich zum 1:2 bei Viktoria Köln auf nur zwei Positionen. Die in Köln gelbgesperrten Geschwill und Ben Balla standen wieder in der Mannschaft und ersetzten Girdvainis und Knipping (beide Bank). Fuchs rückte zurück auf seine angestammte Position in der Innenverteidigung.

Freiburg II sendete zuletzt mit zwei aufeinanderfolgenden Dreiern nach zuvor 16 sieglosen Partien ein kleines Lebenszeichen im Abstiegskampf. Trotzdem tauschte Coach Thomas Stamm nach dem 1:0 gegen Waldhof Mannheim dreimal: Lang (zurück nach Rotsperre), Ogbus und Sturm ersetzten Bichsel, Johansson und den gelbgesperrten Al Ghaddioui. Damit einher ging eine Umstellung auf ein 5-3-2 mit Baur, Rüdlin und Marino im Mittelfeld.

Zähe erste Hälfte ohne echte Chancen

In einer umkämpften Anfangsphase hatten beide Mannschaften große Probleme, strukturiert nach vorne zu spielen. Sandhausen war zwar um Kontrolle bemüht, agierte gegen gut pressende Freiburger aber viel zu langsam und ideenlos. Die Kurpfälzer verlagerten sich zunehmend auf lange Bälle, bei denen Pink gegen die Breisgauer Innenverteidiger auf verlorenem Posten stand.

Auch von Freiburg kam wenig, das Team von Thomas Stamm spielte immerhin strukturierter und kam - angeleitet vom starken Baur - häufiger ins letzte Drittel. Doch Torabschlüsse waren auch hier selten: Ein erster Warnschuss von Breunig ging rechts am Tor vorbei (16.), später konnte der Sport-Club einen Fehler von SVS-Schlussmann Rehnen nicht nutzen (38.).

In Ansätzen gefährlich wurde es dann erst kurz vor der Pause, als erst Pinks Versuch geblockt wurde und Ben Balla den Nachschuss in die Arme des SCF-Keepers köpfte (45.). Ein zähes Spiel ging mit einem verdienten 0:0 in die Pause.

Otto und Diekmeier treffen den Pfosten

Nach dem Seitenwechsel kam Sandhausen deutlich verbessert auf das Feld zurück, insbesondere der eingewechselte Diekmeier sorgte auf dem rechten Flügel für viel Tempo. So dauerte es nicht lange bis zur ersten Gelegenheiten: Otto knallte aus spitzem Winkel einen Ball an den Außenpfosten (47.), später klärte Rüdlin gerade noch vor Greil (55.).

Freiburg fand nach einer wackeligen Phase wieder zurück zur defensiven Stabilität der ersten Hälfte und kam nach langer Pause auch mal wieder gefährlich vor das gegnerische Tor. Doch Fallmanns Mischung aus Schuss und Flanke rollte links am Tor vorbei (70.).

Burcu belohnt Sandhäuser Leistungssteigerung

Danach übernahm Sandhausen endgültig das Kommando: Diekmeier köpfte eine Ecke an den Pfosten (74.), kurz darauf verpasste Greil knapp vor dem leeren Tor (75.). Dann war es soweit: Burcu setzte sich auf dem linken Flügel gegen Fallmann durch und setzte noch außerhalb des Strafraums zum Schuss an, der Ball senkte sich genau ins lange Eck zum 1:0 (76.) - ob Schuss oder Flanke blieb allerdings das Geheimnis des Torschützen.

Sandhausen zog sich nach dem Führungstreffer weit zurück, machte für Freiburg die Räume eng und lauerte auf Konter zur Entlastung. Die Breisgauer machten zwar auf, kamen aber weiterhin nicht wirklich gefährlich vor das Tor. Einen Freistoß köpfte Ogbus völlig blank in die Arme von Rehnen (80.), zudem bekam Lienhard nach einem Duell mit dem SVS-Keeper keinen Elfmeter (88.).

Freiburg empfängt nun Lübeck zum Kellerduell

So blieb es in einem insgesamt sehr zähen Spiel beim knappen 1:0 für die Gastgeber, die sich damit zumindest vorübergehend auf drei Punkte an die Aufstiegsrelegation heranschieben. Für Freiburg endete dagegen das kurze Zwischenhoch mit zwei Siegen in Folge, der Sport-Club liegt weiter abgeschlagen am Tabellenende.

Am kommenden Sonntag (19.30 Uhr) geht es für Sandhausen in Ulm weiter. Schon am Samstag (14 Uhr) empfangen die Breisgauer den VfB Lübeck zum Kellerduell.