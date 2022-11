Sané zurück im Teamtraining - doch das Bangen geht weiter

Kann Leroy Sané Deutschland gegen Spanien helfen? Am Freitag kehrte der Offensivmann ins Mannschaftstraining zurück - doch grünes Licht gibt es damit noch nicht.

Training mit Tape: Leroy Sané - hier sitzend - am Freitag in Al-Shamal. Getty Images

Chancen spielte sich die deutsche Nationalmannschaft zum WM-Auftakt gegen Japan (1:2) eigentlich genug heraus, bis auf den von Ilkay Gündogan verwandelten Elfmeter blieben aber alle ungenutzt. Umso mehr würde sich Hansi Flick beim zweiten Gruppenspiel gegen Spanien an diesem Sonntag (20 Uhr, LIVE! bei kicker) über die Rückkehr eines Schützlings freuen, den er selbst unlängst einen "Unterschiedsspieler" nannte.

Leroy Sané, der gegen Japan wegen Problemen am rechten Knie ausgefallen war, ist am Freitag ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Aufatmen können Flick & Co. aber wohl noch nicht: Sané, dessen Knie noch mit einem Tapeverband versehen war, sollte laut DFB nur Teile der Einheit in Al-Shamal absolvieren, bei der auch alle anderen Mitglieder des 26-köpfigen Kaders mitwirkten. Das Bangen geht also vorläufig weiter.

Am Donnerstag hatte Sané erstmals nach seiner Zwangspause wieder auf dem Trainingsplatz gestanden und individuell geübt. "Das ist positiv", so Flick, der betonte, dass "das ganze Team" - also das medizinische - an Sanés Rückkehr arbeite.

Bislang steht in Sanés Vita noch kein WM-Einsatz

Nun darf der Bundestrainer hoffen, den Angreifer des FC Bayern am Sonntag zumindest wieder im Kader zu haben - im "ersten Finale", wie Nationalmannschafts-Geschäftsführer Oliver Bierhoff das Spanien-Spiel am Freitag nannte, weil wohl nur bei einem Sieg noch realistische Chancen auf den Einzug ins WM-Achtelfinale bestünden.

Bislang ist Sané noch gänzlich ohne WM-Einsatz, nachdem ihn Flick-Vorgänger Joachim Löw vor dem Turnier in Russland 2018 aus dem Aufgebot gestrichen hatte. Flick hält grundsätzlich viel vom inzwischen 26-Jährigen, der in 48 Länderspielen elfmal traf. "Er kann ein Spiel alleine drehen", findet der Bundestrainer.

Bei der WM-Generalprobe im Oman (1:0) hatte Sané auf dem linken Flügel 90 Minuten durchgespielt, wusste aber wie seine offensiven Kollegen nur bedingt zu überzeugen (kicker-Note 4,5).