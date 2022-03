Sabiri macht's nur kurz spannend: Juves Serie hält auch gegen Sampdoria

Seit mittlerweile 14 Serie-A-Spielen hat Juventus nun nicht mehr verloren. Die Alte Dame feierte beim 3:1 über Sampdoria Genau zudem den vierten Pflichtspielsieg in Serie.

Doppeltorschütze in Genua: Alvaro Morata. IMAGO/ZUMA Wire

Mit Hinblick auf das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch (21 Uhr) gegen Villareal ging Juve die Aufgabe bei Sampdoria nicht mit der vollen Kapelle an. Vlahovic saß beispielsweise zunächst auf der Bank, im Angriff starteten Morata und Kean. Die abstiegsbedrohten Hausherren begannen vor eigenem Publikum durchaus frech, nach 22 Minuten musste Szczesny das erste Mal eingreifen, einen Distanzschuss von Candreva konnte der Pole parieren.

Im direkten Gegenzug ging die Alte Dame in Führung, Morata leitete den Konter ein und spielte Cuadrado rechts im Strafraum frei. Die flache Hereingabe des Kolumbianers grätschte Yoshida unfreiwillig ins eigene Tor, am zweiten Pfosten wäre Kean aber ohnehin einschussbereit gewesen (23.). Wirkung zeigte der Rückstand bei Sampdoria aber kaum, Sensi hatte nach etwas mehr als einer halben Stunde die beste Chance auf den Ausgleich, Szczesny war im kurzen Eck aber zur Stelle.

Morata sicher vom Punkt

Die Bianconeri investierten nicht viel nach vorne, wenn aber, dann waren die Hausherren schnell überfordert. So auch Colley nach 33 Minuten gegen Kean, der Verteidiger foulte den Italiener im Strafraum von hinten. Den fälligen Strafstoß verwandelte Morata sicher zum 2:0. Bis zum Pausenpfiff ließ Juve nichts mehr anbrennen, verteidigte zwischenzeitlich mit allen Spielern tief in der eigenen Hälfte.

Gleiches Bild auch nach Wiederanpfiff, nur stellte die Alte Dame das Offensivspiel nahezu komplett ein, während Sampdoria verzweifelt versuchte zurück ins Spiel zu kommen. Eine aussichtsreiche Chance auf den Anschlusstreffer hatte Candreva nach 74 Minuten, Szczesny wehrte dessen unplatzierten Strafstoß jedoch ab. Zuvor hatte Rabiot den Ball im Strafraum an die Hand bekommen.

Sabiri belohnt 'Samp' - Morata macht alles klar

In der Folge boten sich immer mehr Räume für die Bianconeri, sämtliche Konter spielte Juve jedoch unsauber zu Ende. Sampdoria gab nicht auf und machte das Spiel in den letzten Minuten doch noch einmal spannend: Der eingewechselte Sabiri (ehemals Nürnberg und Paderborn) brachte einen Freistoß aus fast 25 Metern im Tor unter, der Versuch des Jokers wurde dabei von der Mauer unhaltbar abgefälscht (84.). Lange musste Juve aber nicht zittern, vier Minuten später stellte Morata den Zwei-Tore-Vorsprung aus spitzem Winkel wieder her und sorgte zudem für den 3:1-Endstand aus Sicht der Gäste.

Somit hält die Juve-Serie weiterhin an, seit 14 Ligaspielen hat die Allegri-Elf nun nicht mehr verloren. Im Titelrennen ist die Alte Dame dennoch weiterhin nur Außenseiter und muss auf Ausrutscher der Konkurrenz hoffen.