Trotz Pherais sattem Treffer: Salzburg erteilt Hamburg eine Lehrstunde

Sein drittes Testspiel im Trainingslager hat der Hamburger SV deutlich verloren. Das 1:4 gegen RB Salzburg war auch in der Höhe angemessen.

Die ersten Minuten erschienen noch verheißungsvoll, als sich Rückkehrer Öztunali links auf der Grundlinie durchsetzen konnte. Doch es dauerte nicht lang, da wurde ein Klassenunterschied zwischen dem deutschen Zweitligisten und dem österreichischen Serienmeister mehr und mehr deutlich.

Auf Forsons Warnschuss (7.) folgte nur noch eine Zeigerumdrehung - dann klingelte es: Kjaergaard hatte über links zu viel Platz, in der Mitte drückte Konaté den Ball über die Linie. 1:0 für Salzburg (8.).

RB bekam richtig Lust am Spielen, der HSV lief viel hinterher. Sinnbildlich dafür das bittere Eigentor von Neuzugang Hadzikadunic, nachdem sich Dedic per Doppelpass problemlos über rechts durchgesetzt hatte (13.). Mit einem traumhaften Schlenzer besorgte Forson zeitig das dritte Tor (23.), was auch in der Höhe angemessen war.

Die Walter-Elf bekam nur selten einen Fuß in die Tür und offensiv kaum etwas auf die Reihe, nach einem wilden Fehlpass von Forson konnte das Neuzugang Pherai mit einem satten 15-Meter-Schuss zumindest auf der Anzeigetafel etwas beschönigen (30.). In der 35. Minute aber traf Konaté, per Seitfallzieher, erst hauchzart aus dem Abseits - und dann noch den Pfosten. Es hätte auch noch schlimmer aussehen können für den einstigen Bundesliga-Dino.

Auch Salzburgs Defensive für Hamburg eine Nummer zu groß

Mit drei neuen Hamburgern, unter anderem brachte Walter Raab für Heuer Fernandes, sah es in der zweiten Hälfte kaum anders aus. Wenn RB anzog, hatte der HSV große Probleme. Nene konnte es sich erlauben, aus wenigen Metern freistehend vorbeizuschießen - denn eine Minute später besorgte der pfeilschnelle Angreifer frei vor Raab das 4:1 (55.).

In der Folge schaltete Salzburg etwas zurück, wirklich nutzen konnte der HSV das aber nicht. Krahn und Pherai setzten mal Glatzel ein, der aus 15 Metern viel zu lasch abzog (60.). Ansonsten blieben die Österreicher defensiv stabil, sodass der dritte Test des HSV allmählich dahinplätscherte und austrudelte. Am Ende stand eine auch in der Höhe verdiente Niederlage.

Ehe der HSV am 28. Juli mit dem Heimspiel gegen Schalke 04 in die Zweitliga-Saison einsteigt, testet er am 22. Juli noch gegen die Glasgow Rangers.