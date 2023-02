Zwei Serben zum Sieg: Juve schlägt Salernitana souverän

Juventus Turin hat im dritten Anlauf den ersten Ligasieg nach dem Abzug von 15 Punkten eingefahren. Bei US Salernitana stachen zwei Serben spielentscheidend zu.

15 Punkte Abzug und drei sieglose Ligaspiele in Serie - die Ausgangssituation bei Juventus Turin hätte vor der Pflichtaufgabe bei US Salernitana durchaus angenehmer sein können. Zumindest in der Coppa Italia hatten die Bianconeri aber geliefert, durch das 1:0 gegen Lazio Rom das Halbfinale gesichert. Im Vergleich zu diesem Lichtblick wechselte Massimiliano Allegri in Salerno dreifach. Weltmeister di Maria und de Sciglio kamen für Chiesa und Cuadrado (beide Bank), im Tor kehrte Stammkeeper Szczesny für Perin zurück.

Miretti clever und im Pech

Im Mittelpunkt stand bei den Bianconeri an diesem Abend jedoch Angreifer Vlahovic. Nach einer nickeligen Anfangsphase mit vielen Fouls brachte der Serbe die Alte Dame vom Punkt in Führung (26.) und ließ gute zehn Zeigerumdrehungen später eine weitere Chance ungenutzt (37.). Miretti hatte den Strafstoß clever gegen die Juve-Leihgabe Caviglia herausgeholt, ehe er sich eine Viertelstunde später unglücklich vertrat und unter Tränen auf einer Trage das Feld verlassen musste (41.).

Die Gäste verfielen aber nicht etwa in eine Schockstarre, sondern fanden die perfekte Antwort auf die bittere Szene: Vlahovic traf einen Volley völlig falsch, wodurch dieser zur perfekten Vorlage für Kostic wurde, der das Spielgerät an Ochoa vorbei in die Maschen spitzelte (45.). Ein etwas kurioses Tor, dem beinahe noch vor der Pause der dritte Treffer gefolgt wäre, doch "Memo" im Kasten der US Salernitana entschärfte einen Lupfer Locatellis mit dem Halbzeitpfiff (45.+5).

Doppeltes Alupech nach Vlahovics Blitzstart

Quasi mit Wiederanpfiff folgte dann prompt die Vorentscheidung: Einen Fehlpass Caviglias fing der für Miretti eingewechselte Fagioli ab und bediente Vlahovic. Dieser nahm die Einladung an und vollendete zur Vorentscheidung (47.) - nach der dann auch die Gastgeber aufwachten: Sambia bediente Dia, dessen langes Bein jedoch den entscheidenden Moment zu spät kam (51.).

Es war nun ein kurzwilliges Spiel, in dem di Maria ein Traumtor knapp verpasste, da die Latte im Weg war (54.), ehe Joker Bonazzoli den Anschluss für Salernitana ausließ (62.). Echte Spannung sollte jedoch nicht mehr aufkommen, immer mehr plätscherte die Partie nach einem Distanzschuss Bronns (70.) ihrem Ende entgegen. Wurde es mal ereignisreicher, dann weil die Gäste konterten. Da Kean nach einem solchen Konter aus abseitsverdächtiger Position aber nur noch den Pfosten traf (85.), blieb es beim 3:0.

Juventus Turin, das somit den ersten Dreier nach dem Punktabzug Ende Januar einfuhr, bekommt es am Sonntag (18 Uhr) mit der Fiorentina zu tun. Salernitana ist tags darauf um 18.30 Uhr bei Hellas Verona