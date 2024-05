Saisonaus für Top-Torjäger Mause - Chance für Preußen-Duo?

Mit 18 Toren führt Ingolstadts Jannik Mause die Torjäger-Liste in der 3. Liga an. Aufgrund einer Wadenverletzung kann der 25-Jährige seine Führung nicht mehr ausbauen, was zwei Münsteraner, die ihm dicht im Nacken sitzen, auf den Plan ruft.

Malik Batmaz (li.) und Joel Grodowski (re.) sitzen dem verletzten Jannik Mause (Mitte) im Nacken. imago images (3)