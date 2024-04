Saisonaus für Hamburgs Tomislav Severec

Was schon am Sonntag befürchtet wurde, ist eingetreten. Der HSV Hamburg muss im Saisonendspurt auf Rückraumspieler Tomislav Severec verzichten. Der Kroate hatte sich im Auswärtsspiel beim TVB Stuttgart ohne Fremdeinwirkung verletzt.

Schlechte Nachrichten für den Handball Sport Verein Hamburg wenige Spieltage vor Ende der Saison 2023/24: Im Auswärtsspiel der Hamburger am vergangenen Sonntag beim TVB Stuttgart erlitt Rückraumspieler Tomislav Severec einen Riss der linken Achillessehne. Der Kroate setzte in der 7. Spielminute nach kurzer Rückwärtsbewegung zu einer Eins-Gegen-Eins-Aktion an und verletzte sich bei dem schnellen Richtungswechsel schwer.

"Das ist der klassische Mechanismus für einen Achillessehnenriss", versuchte Dyn-Experte Bastian Roscheck eine Ferndiagnose, als der Kroate gestützt auf Mitspieler das Parkett verließ. Auch der HSV bestätigte später den Verdacht.

Zurück in Hamburg wurde Severec umgehend in der Asklepios Klinik St. Georg untersucht. Eine Ultraschall-Untersuchung offenbarte dabei die bereits vermutete Ruptur der Achillessehne, welche anschließend von HSVH-Mannschaftsarzt Prof. Dr. Michael Hoffmann bestätigt wurde. Weitere Folgeverletzungen konnte der Chefarzt der Asklepios-Klinik mittels einer Magnetresonanztomographie (MRT) ausschließen. Die notwendige Operation der Achillessehne erfolgt in den kommenden Tagen in Abstimmung mit dem Medical Team des HSV.

Dritter Langzeitausfall

HSV-Trainer Torsten Jansen muss nun mit einem weiteren langfristigen Ausfall in seinem Kader umgehen. Severec wird den Hamburgern in diesem Kalenderjahr voraussichtlich nicht mehr zur Verfügung stehen, die reguläre Ausfallzeit bei einer derartigen Verletzung beträgt mindestens ein halbes Jahr, die Belastung wäre zudem im traditionell spielreichen Dezember auch recht hoch.

Erst kürzlich war Jacob Lassen nach einer mehrmonatigen Verletzungspause zurück in den Kader gekehrt. Zudem muss der HSVH bereits seit November 2023 auf Dominik Axmann und Andreas Magaard verzichten, beide arbeiten nach Kreuzband-Verletzungen an ihrem Comeback zur kommenden Spielzeit.

Die Hamburger waren in Stuttgart zudem ohne den angeschlagenen Torhüter Jens Vortmann, den erkrankten Kapitän Niklas Weller und den aus privaten Gründen fehlenden Top-Torschützen Casper Mortensen angetreten.