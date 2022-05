Sahin über Klopps Rat: "Das war mein Go"

Nuri Sahin verlebte mit Antalyaspor ein starkes erstes Halbjahr als Profi-Trainer. Im kicker-Interview spricht er über Trainer, die ihn geprägt haben - wie Jürgen Klopp und Thomas Tuchel.

Als Sahin Antalyaspor im Oktober 2021 übernahm, stand der Klub in der türkischen SüperLig knapp über der Abstiegszone. Danach ging es steil bergauf in die obere Tabellenhälfte. 13 ungeschlagene Auftritte in Folge bedeuteten zuletzt einen Klubrekord.

Bevor Sahin bei Antalyaspor den Wechsel vom Spieler zum Trainer wagte, hatte er auch mit Jürgen Klopp gesprochen, mit dem er bei Borussia Dortmund seine erfolgreichste Zeit als Profi verlebt hatte. Klopp habe ihm gesagt: "‘Nuri, du bist ein guter Mensch. Du wirst das schaffen‘. Das war mein Go", verrät Sahin im kicker-Interview (Montag), in dem er von seinem früheren Trainer in höchsten Tönen schwärmt.

Was Klopp von allen anderen abhebe, sei seine Menschlichkeit, betont Sahin: "Man kann mit ihm streiten, dann fliegen auch mal Fetzen oder Schimpfwörter. Aber am nächsten Tag kommt er zu dir, nimmt dich in den Arm und alles ist gut. Deshalb ist er so erfolgreich."

Thomas fand damals so beeindruckende Worte dazu, dass ich aus der Sitzung rauskam und meinte: 'Ich will Trainer werden. Nuri Sahin

Dafür, dass Sahin erstmals offen den Wunsch äußerte, Trainer zu werden, sorgte allerdings ein anderer BVB-Trainer, mit dem es nicht immer gut lief für den Mittelfeldspieler: Thomas Tuchel.

Nach einem verlorenen Testspiel bat dieser im Trainingslager einst zur Sitzung: "Thomas war unzufrieden, weil manche von uns dachten, es sei ja nicht so schlimm, weil es nur die Vorbereitung sei. Dann zeigte er uns Szenen von John Terry und Carles Puyol. Nicht aus Pflichtspielen, sondern aus vermeintlich unbedeutenden Tests, damit wir sehen, mit welcher Intensität sie auch in solchen Partien verteidigt haben", berichtet Sahin. "Thomas fand damals so beeindruckende Worte dazu, dass ich aus der Sitzung rauskam und zu Marcel Schmelzer und Oliver Kirch meinte: 'Ich will Trainer werden.'"

Im Interview in der kicker-Montagausgabe - hier auch als eMagazine - spricht Nuri Sahin ausführlich über seine ersten Monate als Trainer in Türkei, weitere Trainer, die ihn geprägt haben wie van Marwijk, Terim oder Mourinho, Amateurfußball-Fachsimpelei mit Hans-Joachim Watzke - und seinen großen Traum, eines Tages den BVB zu trainieren.