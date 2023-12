Sageder: "Für mehr hat es nicht gereicht"

Für den LASK geht es nach der Winterpause nicht im Europacup weiter. Ein Umstand, den Trainer Thomas Sageder vor allem auf Kleinigkeiten zurückführte.

Thomas Sageder und der LASK scheiterten in der Gruppenphase. GEPA pictures

Nach RB Salzburg in der Champions League ist mit dem LASK auch die zweite österreichische Mannschaft bereits in der Europacup-Gruppenphase gescheitert. Die Oberösterreicher verloren am Donnerstag vor heimischem Publikum gegen Toulouse mit 1:2 und schlossen die Europa-League-Gruppe E somit auf dem vierten und letzten Platz ab.

"Schade, wir haben uns viel vorgenommen und wollten den Gegner richtig fordern. Wir haben alles versucht, die Tore aber leicht bekommen. Wir haben sehr gut reingefunden, aber wenn du gegen diesen Gegner nicht ständig Druck machst, dann kann Toulouse richtig gut Fußball spielen", meinte LASK-Trainer Thomas Sageder. Allerdings hätte seiner Mannschaft selbst ein Sieg nicht für den Umstieg in die Conference League gereicht, gewann Union Saint-Gilloise im Parallelspiel gegen Liverpool doch mit 2:1.

"Wir haben uns natürlich vorgenommen, dass wir unsere Hausaufgaben erledigen. Der Spielstand bei Liverpool hat uns nicht interessiert", erklärte Kapitän Robert Zulj, der mit der spielerischen Leistung trotz der Niederlage durchaus zufrieden war. "Über weite Strecken haben wir ein sehr braves Spiel gemacht. Die Gegentore waren sehr billig. Wir müssen mitnehmen, dass wir in beiden Sechzehnern effizienter sein müssen."

Toulouse-Trainer: "Haben diesen Sieg gebraucht"

Ähnlich äußerte sich sein Cheftrainer. "Der Unterschied war in beiden Strafräumen, und damit sind wir im internationalen Bewerb ausgeschieden. Auf diesem Niveau entscheiden Kleinigkeiten, wie Chancen herausspielen und Chancen verwerten", analysierte Sageder. "International haben wir es zum Teil brav gemacht, für mehr hat es nicht gereicht."

Mit nur drei Zählern aus sechs Spielen landete der LASK letztlich abgeschlagen auf dem letzten Platz. Für das zuletzt strauchelende Toulouse geht es nach der Winterpause in der Europa-League-Zwischenrunde weiter. "Wir haben diesen Sieg gebraucht", atmete Trainer Carles Martinez kräftig durch. "Dieser Sieg kann uns sehr helfen. Jeder hier pusht, um jeden Tag besser zu sein."