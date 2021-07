Sagan und Ackermann verlassen Bora-hansgrohe

Das deutsche WorldTour-Team Bora-hansgrohe steht vor einem Umbruch: Sowohl der dreimalige Weltmeister Peter Sagan als auch der deutsche Sprinter Pascal Ackermann werden die Equipe am Saisonende verlassen.

So richtig überraschend kommen die beiden Abgänge nicht. Bei Sagan, der seit 2017 für das Team aus dem oberbayerischen Raubling fährt, hatte sich eine Veränderung nach vier Jahren in den vergangenen Wochen bereits angedeutet. Französische Medien hatten schon über einen bevorstehenden Wechsel zum französischen Team TotalEnergies berichtet. "Was Peter betrifft, da waren wir bis zuletzt in Verhandlungen", sagte Teamchef Ralph Denk. Knackpunkt dürfte auch das fürstliche Gehalt des 31-jährigen Slowaken gewesen sein. Sagan, der von 2015 bis 2017 dreimal in Folge Straßen-Weltmeister war, gilt als einer der absoluten Großverdiener im Peloton. Nach einem enttäuschenden Jahr 2020 konnte er in dieser Saison wieder Erfolge einfahren und unter anderem das Maglia Ciclamino als bester Sprinter gewonnen. Bei der Tour de France musste er nach einem Sturz und einer Knieverletzung vom Rad steigen.

Ackermann habe laut Denk "für sich entschieden, dass es Zeit für etwas Neues ist. Manchmal ist ein Tapetenwechsel einfach wichtig". Zwischen Ackermann und der Team-Führung war es in diesem Sommer zu Dissonanzen gekommen, nachdem der Sprinter erneut nicht für die Tour de France nominiert worden war. Eigentlich war dem Sprinter, der noch nie bei der Großen Schleife am Start war, für dieses Jahr ein Start in Frankreich in Aussicht gestellt worden, doch dann setzte Bora-hansgrohe wieder auf die Karte Sagan. Ackermann machte aus seiner Enttäuschung darüber keinen Hehl. Dennoch wollte Bora-hansgrohe den 27-Jährigen halten, doch diesen zieht es Medienberichten zum Team UAE um den zweimaligen Tour-Sieger Tadej Pogacar.

Damit steht dem Team Bora-hansgrohe ein personeller Umbruch bevor. Für Ackermann soll Bora-hansgrohe bereits an einer Rückholaktion des Iren Sam Bennett arbeiten, der bereits zwischen 2013 und 2019 für die Equipe fuhr. Mit Sagan verliert Bora-hansgrohe eine der schillerndsten Figuren im Radsport, dessen Strahlkraft wohl kaum zu ersetzen sein dürfte. Wohin der Weg der beiden führt, steht offiziell noch nicht fest, nach den Regeln der UCI dürfen Wechsel zur kommenden Saison erst am dem 1. August offiziell kommuniziert werden.