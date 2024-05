Sabitzers Premiere: Österreicher im Europacup-Finaleinsatz

Rapid Wien: Cup-der-Cupsieger-Finale 1985

1985 schaffte mit Rapid der nächste österreichische Klub den Einzug in das Finale des Cups der Cupsieger. Mit Michael Konsel, Leo Lainer, Kurt Gager, Heribert Weber, Karl Brauneder, Reinhard Kienast, Peter Hrstic, Rudolf Weinhofer, Hans Krankl und Peter Pacult fanden sich gleich zehn Österreicher in der Startelf wieder. Johann Gröss wurde zudem in der 60. Minute eingewechselt. Mit einem 1:3 gegen Everton ging das Endspiel für die Grün-Weißen aber verloren. imago images/Sportfoto Rudel