Saarbrücker Pragmatismus für die Premiere: "So kann es weitergehen, aber..."

Nach drei Unentschieden bei den ersten drei Auswärtsspielen hat der 1. FC Saarbrücken am Freitagabend ein Ausrufezeichen gesetzt. Mit dem 6:2 in Bielefeld pirschte sich die Elf von Trainer Rüdiger Ziehl an die Aufstiegsränge heran. Ein Schritt, der eine Menge mit Pragmatismus zu tun hatte.

Am Ende wurde es auf einmal ziemlich deutlich. Da waren Arminia Bielefeld und der 1. FC Saarbrücken am Freitagabend mit einem Unentschieden in die Kabine gegangen - und als sie das rund eine Stunde später erneut taten, da waren es nicht weniger als vier Tore, die die beiden Mannschaften trennten.

"2:6" stand auf der Anzeigetafel des Bielefelder Stadions, ein Resultat, das in erster Linie mit der Saarbrücker Effektivität in der zweiten Hälfte zu tun hatte und dem FCS nicht zuletzt deshalb guttat, weil die Mannschaft in der vergangenen Woche beim 1:1 gegen Waldhof Mannheim in der zweiten Hälfte enttäuscht hatte.

"Wir waren mit viel Ballbesitz gegen Mannheim nicht erfolgreich und haben es jetzt ein bisschen einfacher gestaltet", sagte Saarbrückens Trainer Rüdiger Ziehl nach den 90 Minuten auf der Alm und durfte sich bestätigt fühlen: Anstatt sich gegen forsch angreifende Bielefelder in Ballstafetten zu verstricken, griff der FCS in der Spieleröffnung zumeist zu pragmatischen Lösungen und kam damit zum Erfolg.

So kann es weitergehen, aber ich glaube, es wird nicht immer so weitergehen. Rüdiger Ziehl

Das Rezept, das Spiel rasch "in des Gegners Hälfte zu verlagern", so Ziehl, führte letztendlich dazu, dass Saarbrücken zum ersten Mal seit fast einem Jahr wieder sechs Auswärtstore erzielte. Damals hatten die Saarländer 6:0 in Bayreuth gewonnen - nun jubelten sie in Bielefeld und stellten den Anschluss an die Topplätze her.

Mit Pragmatismus zum ersten Auswärtssieg dieser Saison: "So kann es weitergehen", meinte Ziehl, "aber ich glaube, es wird nicht immer so weitergehen." Sechs Tore schießt man schließlich nicht so oft. Nicht einmal als 1. FC Saarbrücken, der nun die mit Abstand beste Offensive der 3. Liga hat.