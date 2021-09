Saarbrückens Serie endet beim Sieben-Tore-Spektakel - FCK in Magdeburg vor Weggabelung

Mit einem Sieben-Tore-Spektakel haben Saarbrücken und Wiesbaden den 7. Spieltag in der 3. Liga am Freitagabend eröffnet, die FCS-Serie riss. Am Samstag will der MSV Duisburg gegen die noch sieglosen Würzburger Kickers die Wende einleiten, am Abend trifft der 1. FC Magdeburg auf den 1. FC Kaiserslautern, für den die Partie bereits richtungsweisend sein könnte.

Saarbrückener Aufholjagd gegen Wiesbaden ohne Belohnung

Zwei Siege, zwei Unentschieden: Der 1. FC Saarbrücken war vier Spiele ungeschlagen. Die Serie endete am Freitagabend in einer denkwürdigen Partie. 0:4 lag der FCS nach 45 Minuten zurück, startete eine Aufholjagd, musste sich dem SV Wehen Wiesbaden aber 3:4 geschlagen geben. Der SVWW steht zumindest über Nacht ganz oben.

Sechzig-Serie gegen Meppen

Nach sechs Spielen steht der TSV 1860 München mit neun Punkten da. Die Form des Vorjahres haben die Löwen zwar noch nicht erreicht, am Samstag (14 Uhr) könnten sie die Dinge aber in die richtige Bahn lenken. Dann ist der SV Meppen im Grünwalder Stadion zu Gast. Sechsmal haben sich die beiden Klubs in der 3. Liga gegenübergestanden, verloren hat Sechzig nur das erste Duell. Die Bilanz seitdem: zwei Siege und drei Remis.

Würzburgs Spätsünder mit besten MSV-Erinnerungen

Würzburger Jubel: 2016 ist der FWK in Duisburg nach 38 Jahren Abwesenheit in die zweite Liga zurückgekehrt. Getty Images

1:2 in Magdeburg, 0:2 gegen Wehen Wiesbaden, 1:4 in Dortmund: Der MSV Duisburg durchschreitet gerade ein Tal. Nun empfangen die Meidericher die noch sieglosen Würzburger (0/3/3), die in den vergangenen vier Spielen stets ein spätes Gegentor bekommen haben. An die Schauinsland-Reisen-Arena haben die Kickers allerdings beste Erinnerungen, gelang dort doch vor gut fünf Jahren der Zweitliga-Aufstieg in der Relegation. Vor der Rückkehr sagt Sportvorstand Sebastian Schuppan vor dem Hintergrund des Fehlstarts: "Wir müssen schauen, dass wir nicht verbissen und übermotiviert an die Sache herangehen."

Drei Pleiten und 0:6 Tore: Jetzt spielt der FCK in Magdeburg

Parallel zum Spiel an der Wedau stehen sich auch Waldhof Mannheim und Türkgücü München sowie Verl und Viktoria Berlin am Nachmittag gegenüber. Am Abend (18 Uhr) empfängt dann der 1. FC Magdeburg den 1. FC Kaiserslautern. Die Roten Teufel haben bislang drei Auswärtsspiele bestritten. Ihre Bilanz: drei Niederlagen und 0:6 Tore. "Wir kriegen nicht alle elf Spieler sofort auf den Platz", klagt Trainer Marco Antwerpen. Die Partie in Magdeburg könnte schon wegweisenden Charakter für den FCK haben.

Havelses siebter Anlauf - BVB II vorerst ohne Tigges

Noch ist der TSV Havelse nicht in der 3. Liga angekommen. Nach den ersten sechs Spielen steht der Neuling noch ohne Punkt da. Ob es beim siebten Anlauf Zählbarem klappt? Am Sonntag (14 Uhr) heißt der Gegner Borussia Dortmund II. Die Reserve des BVB hat bereits elf Punkte auf dem Konto, muss nun aber auf Steffen Tigges verzichten. Der Angreifer hat sich eine Muskelverletzung zugezogen. "Das ist wohl etwas Längerfristiges", sagt Trainer Enrico Maaßen.

Aufstrebende Osnabrücker treffen auf Viktoria Köln

Der VfL Osnabrück kommt mehr und mehr in Fahrt. Nach holprigen ersten Saisonwochen haben die Niedersachsen zuletzt eine kleine Serie gestartet (2/1/0). Diese steht am Montag (19 Uhr) gegen Viktoria Köln auf dem Prüfstand. Die Rheinländer haben zuletzt mit 3:1 gegen Freiburg II gewonnen und damit ihren Negativtrend von vier Pflichtspielniederlagen mit jeweils drei Gegentoren hinter sich gelassen.