Saarbrückens Mannschaftsrat besteht aus vier ehemaligen FCS-Jugendspielern

Der 1. FC Saarbrücken setzt im Mannschaftsrat auf Identifikation. Vier der fünf Mitglieder des Gremiums stammen aus der eigenen Jugend.

Die Spieler des 1. FC Saarbrücken bestimmten im Trainingslager in Lautenbach ihren Mannschaftsrat per geheimer Wahl. Neben den von Trainer Uwe Koschinat gesetzten Kapitän Manuel Zeitz und Luca Kerber "als Sprecher der junge Spieler", wählten die Akteure Rückkehrer Mike Frantz, Sebastian Jacob und Daniel Batz.

Zeitz und Frantz wechselten von Saarbrücken nach Nürnberg

Damit besteht der Mannschaftsrat aus vier ehemaligen Jugendspielern des FCS: Kapitän Zeitz lief von der U 15 bis zur U 19 für die Saarländer auf und schaffte im Anschluss den Sprung zu den Profis. 2011 wagte er dann erstmals den Sprung raus aus dem Saarland zum 1. FC Nürnberg. Seit 2016 ist er wieder fest für seinen Heimatverein tätig.

Zeitz trat mit seinem damaligen Wechsel zum Club auch in die Fußstapfen seines jetzigen Vizekapitäns Frantz, den es drei Jahre zuvor zum FCN zog. Der 35-Jährige, der in der U 17 und U 19 für Saarbrücken auflief, wechselte in diesem Sommer von Hannover zurück zum Drittligisten. Auch im aktuellen Kader befindet sich mit dem ehemaligen U-19-Kapitän Luca Kerber seit Langem wieder ein Eigengewächs, welches sich in der ersten Mannschaft durchsetzte.

Wenn man aus der Region kommt, ist es mehr als ein Arbeitgeber. Sebastian Jacob

Komplettiert wird das Quartett der ehemaligen Saarländer-Nachwuchsspieler im Mannschaftsrat von Jacob, der ebenfalls in der höchstens Jugendmannschaft des FCS aktiv war. "Wenn man aus der Region kommt und in der Jugend hier gespielt hat, ist es mehr als ein Arbeitgeber, also auch der Verein, den man im Herzen trägt", so der 29-Jährige. Damit stammt lediglich Torhüter Batz nicht aus dem eigenen Nachwuchs - allerdings steht er schon seit 2017 für Saarbrücken zwischen den Pfosten, sodass er den Verein ebenfalls bestens kennt.

Den Weg der Identifikation schlug der ehemalige Sportdirektor Marcus Mann ein. Er verpflichtete Zeitz aus Cottbus, nahm den vereinslosen Jacob unter Vertrag und lotste mit Steven Zellner einen weiteren gebürtigen Saarländer zum FCS. Die Marschroute setzt Nachfolger Jürgen Luginger fort, wie die Verpflichtung von Frantz verdeutlicht.