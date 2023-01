Saarbrücken ohne Thoelke gegen die Viktoria?

Den Re-Start hat der 1. FC Saarbrücken gegen Duisburg verloren. Nun soll bei Viktoria Köln Wiedergutmachung betrieben werden, wobei Bjarne Thoelke auszufallen droht.

Der 1. FC Saarbrücken hat den Aufstieg fest im Blick, es soll erstmals seit der Spielzeit 2005/06 wieder in die 2. Liga gehen. Zum Restart nach der WM-Pause musste der FCS den zweiten Aufstiegsplatz hinter Tabellenführer Elversberg jedoch abgeben, 2:3 hatten die Saarbrücker gegen den MSV Duisburg verloren. Mit Viktoria Köln wartet nun ein ähnliches Kaliber, weshalb Rüdiger Ziehl, Trainer der Saarländer, vor den Domstädtern warnt: "Köln hat vor der Pause einige sehr gute Spiele absolviert. Wir wissen um die Qualität der Mannschaft."

Wer will die Wiedergutmachung mehr?

Doch auch die eigenen Stärken seien dem Coach bestens bekannt. Daher erwartet er eine enge Angelegenheit: "Es wird sicherlich ein spannendes Spiel, bei dem beide Mannschaften etwas gut zu machen haben." Auch die Kölner dürften nach einem ernüchternden 1:3 in Osnabrück auf Wiedergutmachung aus und vor der heimischen Kulisse heiß auf einen Dreier sein. "Am Ende wird die Tagesform zeigen, wer dem Spiel seinen Stempel aufdrückt", prognostiziert Ziehl daher.

Am Ende müssen wir das Abschlusstraining abwarten. Rüdiger Ziehl über einen Einsatz Bjarne Thoelkes

Aufgrund der erwarteten knappen Partie könnte ein Ausfall in den Reihen des 45-Jährigen besonders schmerzen. Bjarne Thoelke droht nach einer Blessur im Training, die bereits einen Einsatz gegen die Zebras verhindert hatte, erneut nicht zur Verfügung zu stehen. "Am Ende müssen wir das Abschlusstraining abwarten", so Ziehl, laut dem "wir alle wissen, welche Qualität Bjarne hat." Der Stammspieler, der bisher 13 Ligaeinsätze in der laufenden Saison verbuchte, wäre neben Steven Zellner, der ebenfalls auf der Kippe steht, gleich der zweite Innenverteidiger, der fehlen würde. Auch Angreifer Marvin Cuni wackelt weiterhin.

Wen Ziehl also in Köln aufbieten können wird, kristallisiert sich wohl erst kurz vor Toreschluss heraus. Wiedergutmachung werden beide Teams jedoch unabhängig von der personellen Situation betreiben wollen. Wem das besser gelingt, entscheidet sich am Freitagabend (19 Uhr, LIVE! bei kicker).