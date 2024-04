Kaiserslautern führte am Samstag zwar zwischenzeitlich gegen Fortuna Düsseldorf, kassierte aber in acht Minuten drei Gegentore und verlor deshalb 1:3. Deshalb rutschten die Pfälzer auf den Relegationsplatz ab. In der Startelf gibt es nur eine Änderung: Raschl wird von Toure ersetzt. Stammkeeper Krahl (Handverletzung) muss erneut aussetzen, bei Ache (Oberschenkelverletzung) wollte Trainer Friedhelm Funkel "kein Risiko eingehen". Der Angreifer fehlt im Kader.