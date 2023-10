Saarbrücken gegen Bayern: Entscheidung über Absage fällt am Mittwoch

Ob das Pokalspiel zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem FC Bayern am Mittwoch über die Bühne gehen kann, wird sich erst am Mittwoch entscheiden.

Vereine und Fans werden sich noch ein wenig gedulden müssen, ehe feststeht, ob der Ball im Ludwigspark rollt. Der Rasen ist durch heftige Regenfälle stark in Mitleidenschaft gezogen worden, weswegen das Pokalspiel am Mittwoch, angesetzt auf 20.45 Uhr, auf der Kippe steht.

Ob gespielt werden kann, wird erst am Spieltag entschieden, dies teilte ein Sprecher des Drittligisten auf dpa-Anfrage mit. Bei einer Begehung des Rasens im Ludwigsparkstadion am heutigen Dienstag um 14 Uhr wollen sich Vertreter der Stadt als Eigentümer des Stadions, des Klubs sowie Experten des Saarländischen Fußball-Verbandes erst einmal ein Bild vom Zustand des Spielfeldes machen. "Aktuell wird am Platz gearbeitet, er wird aerifiziert", sagte Thomas Blug, Medienreferent der Stadt Saarbrücken.

FCS-Pressesprecher Peter Müller äußerte sich beim SID derweil optimistisch: "Wir sind sehr guter Hoffnung und gehen fest davon aus, dass das Spiel stattfinden wird." Die Aerifizierung habe bereits für eine Verbesserung der Verhältnisse gesorgt, "es sind keine Pfützen mehr auf dem Platz, er ist nur noch feucht", sagte Müller.

Günstige Wetterprognosen

Nach starken Regenfällen musste bereits das Ligaspiel am vergangenen Sonntag gegen Dynamo Dresden in der Halbzeitpause abgebrochen werden. Da es sowohl in der Nacht zum Dienstag nicht mehr stark geregnet hat und am Mittwoch bisher kein Regen vorhergesagt ist, besteht die Hoffnung, dass die Pokalpartie angepfiffen werden könnte. Mit 16.000 Zuschauern ist das Spiel ausverkauft. Eine räumliche Verlegung der Begegnung in ein anderes Stadion ist kurzfristig nicht möglich.

Für die Bayern wäre eine Absage angesichts des dichten Programms in Bundesliga und der Champions League nicht unproblematisch. Am Samstag (18.30 Uhr) reist die Tuchel-Elf zum Topspiel nach Dortmund, ehe am 8. November das Heimspiel in der Champions League gegen Galatasaray auf dem Programm steht. Drei Tage später ist der 1. FC Heidenheim zu Gast in München, danach steht eine Länderspielpause an.