RWE-Profis heiß auf Verfolgerduell - Wann verlängert Dabrowski?

Rot-Weiss Essen ist mittendrin im Aufstiegsrennen. Bei einem Sieg gegen die direkte Konkurrenz aus Ulm winkt dem Überraschungsteam der Sprung auf den Relegationsplatz.

Nach einer Vorsaison, in der man erst im Schlussspurt den Klassenerhalt unter Dach und Fach hatte bringen können, bewegt sich Rot-Weiss Essen in der laufenden Saison in ruhigen Gefilden. Mehr noch: Nach 25 Spieltagen ist RWE mittendrin im Aufstiegsrennen - und bekommt es nun am Samstagnachmittag mit dem anderen Überraschungsteam zu tun. Wenn ab 14 Uhr (LIVE! bei kicker) der Ball im Stadion an der Hafenstraße rollt, heißt es im Duell des Fast-Absteigers mit Aufsteiger SSV Ulm 1846 Fußball: Der Tabellen-Vierte empfängt den Dritten.

Mit dem Achtungserfolg bei Tabellenführer Jahn Regensburg (3:1) im Rücken empfängt das beste Heim-Team der 3. Liga die Spatzen mit Selbstvertrauen. Laut Trainer Christoph Dabrowski herrscht im Team "riesige Freude, dass wir uns die Situation erarbeitet haben, so ein Spiel zu haben". Mit einem Sieg können die Essener an Ulm vorbeiziehen und auf Relegationsplatz drei springen.

"Wir sollten den Moment und ein solches Spiel genießen, um zu zeigen, dass wir an der Hafenstraße auch in der Lage sind, dieses Stadion zum Kochen zu bringen, die Leute mitzunehmen und erfolgreich zu spielen", lautet die Forderung des 45-Jährigen.

Gespräche mit Darowski laufen

Im Gegner erwartet er eine "intensive, laufstarke Mannschaft, die über ein sehr gutes Kollektiv verfügt und ein super Umschaltspiel hat". Dafür, dass die Ulmer es mit ihrer Art und Weise, Fußball zu spielen, geschafft haben, sich im oberen Tabellendrittel festzusetzen, "gebührt ihnen Respekt. Aber wir sind zuhause an der Hafenstraße. Wir wollen zeigen, dass wir richtig Qualität haben. Das wollen wir sichtbar machen in Form eines Ergebnisses", erklärte Dabrowski, dessen Zukunft in Essen über den Sommer hinaus weiterhin ungeklärt ist.

Wie RWE-Vorstandsvorsitzender Marcus Uhlig im Essener Fanmagazin jawattdenn bestätigte, sind die Gespräche bezüglich einer Vertragsverlängerung allerdings bereits im Gange. "Es hakt nicht, aber eine Vertragsverlängerung ist keine simple Angelegenheit, bei der man drei Zahlen hinschreibt, sondern ein komplexer Prozess", so Uhlig. "Bevor es da um Zahlen geht, gibt es Gespräche auf verschiedenen Ebenen bezüglich Hintergründen oder Potentialanalysen, was wir als Verein in der kommenden Saison machen können, welche personellen Veränderungen wir vornehmen wollen, was gut und schlecht gelaufen ist. Der Prozess läuft längst, aber ich werde keine Datumsangabe machen, wann wir etwas verkünden."

Sapina fehlt gegen den Ex-Klub

Gegen Ulm verzichten muss RWE weiterhin auf Kapitän und Ex-Ulmer Vinko Sapina. Den Mittelfeldmann, der zuletzt aufgrund anhaltender Knieprobleme drei Partien verpasste, warf in dieser Woche ein grippaler Infekt zurück. Nichtsdestotrotz hat er "volles Vertrauen, dass die Jungs das rocken und den nächsten Heimsieg einfahren werden". Auch Lucas Brumme wird aufgrund eines grippalen Infekt erneut fehlen, Stammkeeper Jakob Golz hingegen zwischen die Pfosten zurückkehren.