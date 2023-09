RWE freut sich auf "Highlight" gegen Dresden - Polizei in Alarmbereitschaft

Der Respekt ist groß, die Motivation ebenso. Wenn am Sonntag der souveräne Spitzenreiter Dynamo Dresden bei Rot-Weiss Essen zu Gast ist, will das Team von Trainer Christoph Dabrowski ein ganz anderes Gesicht zeigen als bei der jüngsten Enttäuschung in Ulm.

Will den eigenen Qualitäten vertrauen: Marvin Obuz. Funke Foto Services