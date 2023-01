Rupp in Gesprächen mit Özil-Klub Basaksehir

Die Suche im vergangenen Sommer-Transferfenster nach einem neuen Klub blieb erfolglos. Jetzt steht der frühere Stuttgart- und Hoffenheim-Profi Lukas Rupp in Gesprächen mit Basaksehir, dem Klub von Weltmeister Mesut Özil.

Nächster Halt Türkei? Lukas Rupp hält sich momentan in Istanbul auf. picture alliance / Action Plus

Nach 137 Bundesligaspielen für den SC Paderborn, den VfB Stuttgart und die TSG Hoffenheim war der Mittelfeldspieler zu Norwich City gewechselt. Für den heute 32-Jährigen erfüllte sich der Traum von der Premier League. Doch nach zweieinhalb Jahren und 31 Einsätzen war Schluss. Die Suche nach einem neuen Klub im vergangenen Sommer sollte sich schwieriger als erwartet erweisen. Kontakte in die Bundesliga, unter anderem zum VfL Bochum und dem FC Augsburg, sollten erfolglos bleiben. Als das Transferfenster im vergangenen Sommer schloss, saß Rupp auf gepackten Koffern, allerdings ohne Reiseticket.

Mit dem Jahreswechsel und der im Januar begonnenen Transferperiode II geht die Suche wieder von vorne los. So, wie es scheint, könnte die neue sportliche Heimat des Mittelfeldspielers in der Türkei liegen. Momentan weilt Rupp in der Hauptstadt Istanbul und ist in Gesprächen mit Basaksehir FK, dem Klub von Mesut Özil. Der frühere Nationalspieler durfte 2014 mit der deutschen Nationalmannschaft in Brasilien den Weltmeisterpokal in den Himmel strecken, plagt sich allerdings aktuell mit Rückenproblemen herum und unterzieht sich einer Operation. Der 32-Jährige war erst im Sommer von Fenerbahce Istanbul zum türkischen Meister von 2020 gewechselt.

Aktuell steht die Mannschaft von Trainer Emre Belözoglu mit 34 Punkten nach 17 Spieltagen hinter den Stadtrivalen Galatasaray (Platz 1 mit 39 Punkten) und Fenerbahce (Platz 2 mit 35 Punkten) auf Rang drei der der türkischen SüperLig. Die Chance auf den Meistertitel ist für Basaksehir weiterhin vorhanden. Für Rupp wäre es die vielleicht letzte, seine Spielerlaufbahn noch ein bisschen zu verlängern und diese womöglich noch mit einem Titel zu krönen.

George Moissidis