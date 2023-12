"Rundum zufrieden": Freiburg trifft in der EL-Zwischenrunde auf Lens

Der SC Freiburg trifft in den K.-o.-Runden-Play-offs der Europa League auf den RC Lens. Dies ergab die Auslosung am Montag in Nyon.

Julien Escude zog am Montag den RC Lens als Zwischenrunden-Gegner des SC Freiburg. AFP via Getty Images

Lens ist einer der acht Dritten der Champions-League-Gruppenphase, die in die Europa League "abgestiegen" sind. Allerdings musste der französische Klub in der Gruppe B mit acht Punkten nur ganz knapp der PSV Eindhoven den Vortritt lassen. Besonders vor eigenem Publikum - das Stadion Bollaert-Delelis gilt als Hexenkessel - bewies Lens seine Stärke und fuhr in den drei Partien vor eigenem Publikum zwei Siege und ein Remis ein. Unter anderem wurde der FC Arsenal am 4. Spieltag mit 2:1 in die Schranken gewiesen.

Freiburg hatte als Zweiter der Europa-League-Gruppe A den direkten Einzug in das Achtelfinale verpasst. In den K.-o.-Runden-Play-offs müssen die Breisgauer am 15. Februar 2024 zuerst in Lens antreten, das Rückspiel in Freiburg findet dann am 22. Februar statt.

"Es ist sportlich eine reizvolle Aufgabe, für die Fans wird es eine tolle Reise. Wir sind rundum zufrieden", sagte Freiburgs Sportdirektor Klemens Hartenbach bei Sky: "Sie haben letztes Jahr eine tolle Runde gespielt. Sind dann dieses Jahr schwer reingekommen, aber haben mittlerweile zu ihrer Konstanz gefunden. Es ist 50:50."

Olympique Marseille kommt ins Volksparkstadion

Freuen kann sich auch Hamburg: Denn Schachtar Donezk, das seine internationalen Heimspiele im Volksparkstadion austrägt, empfängt mit Olympique Marseille einen großen Namen. Der erste Champions-League-Sieger von 1993 macht zuerst am 15. Februar seine Aufwartung in der Hansestadt.

Auf dem Papier sehr attraktiv ist besonders das Duell zwischen Feyenoord Rotterdam und der AS Roma. Benfica Lissabon mit dem deutschen Trainer Roger Schmidt bekommt es mit dem FC Toulouse zu tun, Galatasaray empfängt zunächst Sparta Prag.

Achtelfinal-Auslosung Ende Februar 2024 - Finale in Dublin

Die acht Gewinner der K.-o.-Runden-Play-offs ziehen in das Achtelfinale der Europa League ein. Dort stehen bereits die acht Gruppensieger: Neben Bayer Leverkusen ist dies das englische Trio FC Liverpool, West Ham United und Brighton & Hove Albion, die Glasgow Rangers aus Schottland, Atalanta Bergamo aus Italien, der tschechische Klub Slavia Prag sowie der spanische Europa-League-Sieger von 2021, der FC Villarreal.

Die Auslosung für die Runde der letzten 16 geht am 23. Februar 2024 in Nyon über die Bühne. Gespielt wird am 7. und 14. März 2024. Bereits einen Tag darauf werden die Viertel- und Halbfinals ausgelost, das Finale steigt dann am 22. Mai in Dublin.

Die K.-o.-Runden-Play-offs der Europa League im Überblick