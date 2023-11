Bobziens Lucky Punch: DFB-U-20 gewinnt zum dritten Mal Folge

Die deutsche U 20 hat seinen dritten Sieg in diesem Länderspieljahr gefeiert. In Rumänien erzielte Bobzien kurz vor dem Ende das entscheidende 1:0.

Nach zwei Unentschieden im ersten Lehrgang des Länderspieljahres hat die deutsche U 20 am Freitagabend in Rumänien den dritten Sieg in Folge eingefahren.

Allerdings sah es in Sibiu, Rumänien lange Zeit nach einem torlosen Remis aus. Doch in der 90. Minute erzielte der eingewechselte Bobzien, der für Austria Lustenau aktiv ist, doch noch das Tor des Tages.

Im letzten Spiel des Jahres empfängt das Team von Hannes Wolf am Montag (18 Uhr) England in Regensburg. Gegen die Juniorenmannschaft der Three Lions gab es die bis dato letzte Niederlage. Mitte März war die DFB-Elf in Manchester mit 0:2 unterlegen. Juve-Angreifer Iling-Junior, der in dieser Saison vier Serie-A-Partien absolviert hat, hatte damals doppelt getroffen.