Ruhig geblieben: Vlahovic hält Pfeifkonzert aus und zeigt Herz für Ex-Kollegen

Die Viola-Fans haben am Mittwochabend auch mit unschönen Rufen klargemacht, dass Dusan Vlahovic nicht mehr willkommen ist. Der seit Winter für Juventus auflaufende Serbe hat das aber cool über sich ergehen lassen - und direkt nach Schlusspfiff eine große Geste gezeigt.

Normalerweise reagiert Dusan Vlahovic nach Siegen direkt auf Instagram. Dieses Mal wartete der im Winter für über 70 Millionen Euro von der AC Florenz zu Juventus gewechselte Stürmer einige Stunden, ehe nur ein Bild von einem geschlossenen Turiner Jubelkreis in einer Story gepostet wurde - versehen mit einem weißen und schwarzen Herz für die Juve-Farben.

Auf einen Text verzichtete der Angreifer dabei - genauso wie auf provozierende Gesten für heißlaufende Fiorentina-Fans am Mittwochabend beim knappen wie sehr glücklich zustandegekommenen 1:0-Erfolg im Hinspiel des Coppa-Halbfinals. Diese hatten Vlahovic mit vor dem Spiel verteilten Trillerpfeifen - laut italienischen Medienberichten über 10.000 unter den 33.000 Zuschauern - das Spielen schwer gemacht und ihn bei jedem Ballkontakt zusätzlich ausgebuht. Auch unschöne Beleidigungen sollen besonders von den Ultras aus der Curva Fiesole im Stadio Comunale Artemio Franchi gerufen worden sein.

Vlahovic geht auf Venuti zu

Der zwischen 2018 und 2022 in Florenz zu einem Top-Torjäger gereifte Vlahovic, dessen Weg zu einem großen Klub für viele vorgezeichnet schien, ließ sich darauf aber nicht ein. Er ließ die Pfiffe schon während des Aufwärmens, als er noch als letzter verbliebener Juve-Akteur Freistöße geübt hatte, über sich ergehen. Und er fokussiert sich während der 90 Minuten aufs Spiel, spulte Meter ab und probiert stets viel, auch wenn ihm an diesem Abend gegen die robusten AC-Verteidiger Nikola Milenkovic und Igor äußert wenig gelang.

Ein Torschuss sollte es am Ende sein, was zugleich die beste Möglichkeit für sein Team war. Doch Torwart Pietro Terracciano roch den Braten in dieser Szene und schnappte sich den aus leicht spitzem Winkel frech versuchten Heber.

Als dann in der Nachspielzeit Viola-Profi Lorenzo Venuti nach scharfer Flanke von Juan Cuadrado das unglückliche Eigentor zum unverdienten Juventus-Sieg folgte, jubelte Vlahovic ebenfalls nicht übertrieben in Richtung der heimischen Fans. Der Torjäger umarmte vor Freude lediglich ein paar seiner Mitspieler und begab sich nach Schlusspfiff auch noch zu seinem Ex-Teamkollegen, um Mitgefühl zu zeigen. Er tröstete den sichtlich enttäuschten Venuti, der Tränen in den Augen hatte, einige Zeit und sprach dem Unglücksraben Mut zu.

Allegri hat Ruhe vorausgesagt

Alles in allem hat sich Vlahovic also an einem für ihn sicherlich nicht einfachen wie emotionalen Abend ruhig verhalten - und damit das erfüllt, was sich sein Turiner Trainer Massimiliano Allegri im Vorfeld auf der Pressekonferenz gewünscht hatte. "Vlahovic wird jedem in Florenz für immer dankbar sein - der Gesellschaft und dem Umfeld, das ihn hat wachsen lassen und ihm ermöglicht hat, zu Juventus zu kommen", so der Coach. "Er ist ganz ruhig. Und er muss ruhig bleiben, ansonsten würde er künftig nicht mehr gegen Florenz spielen."

Demzufolge sieht es gut aus, dass Vlahovic beim Rückspiel im Pokalhalbfinale Mitte April wieder mit von der Partie sein dürfte.