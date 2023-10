Rückschlag für Eintracht Frankfurt II: Torjäger Futkeu fällt aus

Die U 21 von Eintracht Frankfurt muss in den kommenden Spielen der Regionalliga Südwest ohne ihren Top-Torjäger Noel Futkeu auskommen, der sich am Oberschenkel verletzt hat.

Die U 21 von Eintracht Frankfurt hat sich nach dem Aufstieg aus der Hessenliga auch in der Regionalliga Südwest sofort in der Spitzengruppe eingenistet. Großen Anteil daran hat Neuzugang Noel Futkeu, der nach seinem Wechsel von Oberligist Schwarz-Weiß Essen an den Riederwald bisher elfmal in 13 Einsätzen traf. Damit führt der Deutsch-Kameruner - gemeinsam mit Raul Paula vom VfB Stuttgart II - vor Beginn des 14. Spieltags die Torschützenliste der Liga an.

Dem letzten, über lediglich knapp 15 Minuten gehenden Einsatz beim jüngsten 2:2 gegen Schott Mainz wird für ein paar Wochen kein weiterer hinzukommen, denn Futkeu hat sich laut der Eintracht eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen, die ihn - so wörtlich - für die "anstehenden Partien" außer Gefecht setzt.

Sobald der 20-Jährige in ein paar Wochen wieder im Vollbesitz seiner Kräfte ist, wird wohl auch Frankfurts Profi-Trainer Dino Toppmöller erneut genau hinschauen, hat er schließlich Futkeu jüngst im Testspiel bei Chemie Leipzig (1:2) schon rund 20 Minuten eingesetzt. Prompt erzielte der talentierte Angreifer den Anschlusstreffer für die Frankfurter.