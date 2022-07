Rückkehrer Ondra siegt am "schönsten Ort" - Flohé verpasst Podium knapp

Adam Ondra hatte sich nach den Olympischen Spielen 2021 in Tokio etwas Zeit geben wollen. Dann kehrte der Tscheche zurück und gewann prompt den Lead-Weltcup in Chamonix.

Im Finale der besten neun Kletterer kam der 29-jährige Ondra auf eine Wertung von 39+, genau wie Taisei Homma. Weil aber Ondra im Halbfinale bis zum Top gelangte und der Japaner nur eine Wertung von 36+ aufwies, ging die Goldmedaille an den Weltcup-Rückkehrer.

"Ich brauchte etwas Zeit für mich nach den Olympischen Spielen, aber dann habe ich mir mit Chamonix den schönsten Ort im Lead-Weltcup ausgesucht, um zurückzukommen", sagte Ondra im Gespräch mit "Eurosport". Platz drei belegte der nach dem Semifnale führende Sean Bailey.

Flohé in der Spitzengruppe etabliert

Der 26-jährige US-Amerikaner, der im vergangenen Jahr in Chamonix triumphiert hatte, erhielt im Finale am Sonntagabend eine Wertung von 29+. Auch diese Wertung hatte Bailey an diesem Abend nicht alleine, sondern der Slowene Luka Potocar und DAV-Athlet Yannick Flohé flogen ebenfalls mit 29+ aus der Wand. Auch hier entschied die bessere Platzierung aus dem Halbfinale über die Vergabe des dritten Platzes.

Erneut knapp am Podium vorbei: Yannick Flohé. IFSC

Für den Essener Flohé bleibt damit das ersehnte Podium noch ein Traum, dennoch hat sich der Sieger des Boulder-Weltcups von Brixen im Kreis der Lead-Elite fest etabliert. In Villars in der vergangenen Woche wurde der 22-Jährige Vierter, womit er sein bis dato bestes Weltcup-Ergebnis einfuhr. In Chamonix sprang letztlich Rang fünf heraus.

Flohés DAV-Kollege Alex Megos aus Erlangen konnte in Chamonix nicht ins Finale einziehen, landete im Semifinale auf dem 26. und damit letzten Platz. Sebastian Halenke aus Lahr belegte Rang 23.

Die Platzierungen des Finals im Überblick:

1. Adam Ondra (Tschechien), 39+

2. Taisei Homma (Japan), 39+

3. Sean Bailey (USA), 29+

4. Luka Potocar (Slowenien), 29+

5. Yannick Flohé (Deutschland), 29+

6. Sam Avezou (Frankreich), 25+

7. Hamish MacArthur (Großbritannien), 25+

8. Sascha Lehmann (Schweiz), 20+

9. Satone Yoshida (Japan), 12