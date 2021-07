Rückkehr nach zwei Jahren: Jena verpflichtet Wolfram

Nach zwei Jahren Abwesenheit ist Maximilian Wolfram zurück bei seinem Jugendverein: Der 24-Jährige hat einen Vertrag bei Carl Zeiss Jena unterschrieben.

Wie der Regionalligist am Montag mitteilte, hat Wolfram seinen Vertrag beim FC Ingolstadt mit sofortiger Wirkung aufgelöst und stattdessen bis Saisonende bei den Thüringern unterschrieben.

Der flexibel einsetzbare Mittelfeldspieler hatte einen beträchtlichen Teil seiner fußballerischen Ausbildung in Jena erfahren, war bereits 2010 im Alter von 13 Jahren in den Verein eingetreten. Erst 2019 verließ Wolfram Jena in Richtung Ingolstadt, wo er im ersten Jahr noch auf 20 Ligaspiele (zwei Tore) kam. In der vergangenen Saison war Wolfram dann an den FSV Zwickau ausgeliehen.

Werner war "sofort Feuer und Flamme"

Nun erfolgt also die Rückkehr nach Jena. "Als wir erfuhren, dass Maximilian Wolfram vielleicht zu haben sein könnte, waren wir sofort Feuer und Flamme, haben schnell den Kontakt hergestellt und dabei gemerkt, dass das Feuer für die Sache beidseitig lodert", wird FCC-Sportdirektor Tobias Werner in der Vereinsmitteilung zitiert. Wolfram habe "unbedingt zurück nach Jena" gewollt.

Der 24-Jährige bezeichnet den Schritt nach Ingolstadt in einem Statement als "richtig", räumte aber auch ein, dass er sich "nicht so durchsetzen konnte, wie ich es mir gewünscht habe. Ich will Fußball spielen. In Jena kann ich dies und habe zudem ein vertrautes Umfeld und eines, das spürbar hinter mir steht und Bock darauf hat, dass ich hier bin."