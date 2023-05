Rückkehr in die Kölner Heimat: Höger verlässt den Waldhof

Nach zwei Jahren beim SV Waldhof Mannheim zieht es Marco Höger zurück in die Heimat. Nach Saisonende möchte der Mittelfeldspieler zurück an seinen Lebensmittelpunkt Köln ziehen.

Marco Höger zieht es zurück in die Kölner Heimat. Getty Images for DFB

Höger kam in der laufenden Saison erst neunmal für den SV Waldhof zum Einsatz. Seit Oktober fiel er mit einem Kreuzbandriss - dem dritten seiner Karriere -, den er sich im Training zugezogen hatte, aus. Drei Tage nach seinem Comeback, dass er bei der 1:3-Niederlage gegen den VfB Oldenburg feierte, macht er nun seinen Abschied offiziell.

"Mein Wechsel vor zwei Jahren zum SV Waldhof Mannheim war ein Schritt, den ich keinesfalls in meiner Vita missen möchte. Es war nochmal eine besondere Zeit in meiner Karriere, die ich mit viel Einsatz und Willen angegangen bin", lässt er in einer Vereinsmitteilung warme Abschiedsworte verlauten.

"Ich möchte mich bei Marco dafür bedanken, dass er sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt hat. Er hat Verantwortung übernommen und uns geholfen, den SVW im ersten Tabellendrittel der 3. Liga zu etablieren", ergänzte Sport-Geschäftsführer Tim Schork. "Ballsicherheit, Ruhe am Ball und Führungsqualitäten sorgten dafür, dass er Taktgeber bei uns war. Sein Ausfall war schmerzhaft und hat uns sicherlich Stabilität gekostet. Umso mehr freut es mich und uns als Verein, dass er nach der langwierigen Reha wieder fit auf den Rasen zurückgekehrt ist."

27 Einsätze auf internationalem Parkett

Welchen Rasen Höger künftig betreten wird, ist aktuell noch offen. Klar ist nur, dass es ihn zurück in die Heimat ziehen wird. "Mein Lebensmittelpunkt ist in Köln und dort soll er es auch zukünftig sein. Wie es dann genau weitergehen wird, das wird die Zeit zeigen", so der gebürtige Kölner, der nun erstmal ein "bestmögliches" Saisonende mit Mannheim anstrebt. Vor seiner Zeit in Mannheim stand Höger neben dem 1. FC Köln auch beim FC Schalke 04, Alemannia Aachen und Bayer Leverkusen unter Vertrag. Neben 159 Spielen in der Bundesliga, 69 Einsätzen im Unterhaus und 42 Partien in der 3. Liga stand Höger auch 15-mal in der Champions League und 13-mal in der Europa League auf dem Platz.