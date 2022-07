Rückkehr in die "Heimat": Meppen verpflichtet Kleinsorge

Zwei Jahre nach seinem Wechsel zum 1. FC Kaiserslautern ist Marius Kleinsorge zurück beim SV Meppen: Im Emsland unterschreibt der 26-Jährige einen Dreijahresvertrag.

Nach vier Jahren beim SVM wechselte Marius Kleinsorge 2020 zum Ligakonkurrenten aus Kaiserslautern. Zwei Jahre und ein Leihgeschäft später ist der Außenbahnspieler zurück im Emsland und unterschreibt dort einen Vertrag über drei Jahre. In der abgelaufenen Rückrunde war der 26-Jährige vom FCK an Rot-Weiss Essen ausgeliehen und half mit vier Toren in 14 Spielen tatkräftig mit, den Drittliga-Aufstieg der Essener zu realisieren. Mit Aufstiegen kennt sich Kleinsorge aus, so verhalf er auch dem SVM in der Saison 2017/18 mit 21 Scorerpunkten zum Aufstieg in die dritthöchste Spielklasse.

Wohl auch deshalb zeigte sich Meppens Sportvorstand Heiner Beckmann von der Rückkehr des Mittelfeldspielers erfreut. "Wir haben uns nie aus den Augen verloren und haben viele Gespräche geführt. Marius hat immer vollen Einsatz gezeigt und sich großartig mit dem SV Meppen identifiziert", erzählte Beckmann den Vereinsmedien. "Wir hoffen, dass Marius an seine starken Leistungen, die er vor dem Wechsel zu Kaiserslautern gezeigt hat, anknüpfen kann und uns damit offensiv zusätzlich stärken wird", so der Sportvorstand weiter.

Als ich den Anruf bekam, dass der SVM Interesse an mir hat, habe ich Gänsehaut bekommen Marius Kleinsorge

Kleinsorge selbst konnte seine Rückkehr nach Meppen kaum erwarten. "Als ich den Anruf bekam, dass der SVM Interesse an mir hat, habe ich Gänsehaut bekommen. Ich freue mich unfassbar, wieder hier zu sein und dem Team weiterzuhelfen. Es ist meine Heimat geworden", sagte der 26-Jährige bei seiner Vertragsunterzeichnung.

Für seinen neuen Verein steht am Mittwoch im Landespokal Niedersachsen zum zweiten Mal binnen weniger Tage das Duell gegen den VfB Oldenburg an. Noch ist nicht bekannt, ob Kleinsorge dort direkt im Kader stehen wird, nach dem 1:1 zum Drittliga-Auftakt könnte Meppen die offensive Verstärkung aber sicherlich gebrauchen.