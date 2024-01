Rückendeckung trotz der Geschenke: Kniat hat Köln im Blick

Auf acht Punkte hatte Bielefeld nach der Hinrunde den Vorsprung auf die Abstiegsränge ausgebaut, die kommen nun aber wieder beträchtlich nahe. Trainer Mitch Kniat will "keine Schuldzuweisungen" und erhält Rückendeckung. Zumindest bis zum nächsten Spiel.

Das 2:0 gegen 1860 am 19. Spieltag sorgte für einen versöhnlichen Abschluss der Hinrunde, die nach dem Abstieg zäh begonnen hatte. Die Arminia wähnte sich auf dem richtigen Weg, ist von diesem aber schon längst wieder abgekommen. Das 0:2 in Regensburg war die vierte Niederlage im vierten Spiel der Rückrunde, lediglich ein Tor konnte der DSC dabei erzielen. Der Vorsprung auf einen Abstiegsrang, den Bielefeld letztmals am 10. Spieltag belegte, ist von acht auf zwei Zähler zusammengeschmolzen.

Für Mitch Kniat war die Niederlage beim Tabellenführer "extrem vermeidbar", wie er nach der Partie beim Jahn erklärte. Sein Team hat "dem Gegner ganz, ganz viel geschenkt", haderte der Coach, der durch die erneute Pleite angezählt ist. Nach dem frühen 0:1, "das erste Geschenk", so Kniat, kassierte die Arminia nach 20 Minuten das 0:2, "das nächste Geschenk. Dann läufst du der Musik komplett hinterher". Zu allem Überfluss vergab Nassim Boujellab noch einen Elfmeter.

In der Halbzeit hat der DSC-Trainer zwar nachjustiert, "wir wollten es ein bisschen einfacher halten, hinten uns selbst schützen, sind dann viel über lange Bälle und zweite Bälle gekommen". So richtig zwingend wurde sein Team aber nicht, auch nicht, als der Jahn nach Gelb-Rot für Noah Ganaus in Unterzahl agierte.

"Wir müssen uns jetzt aufbäumen. Es gibt keine Schuldzuweisungen, wir als Team müssen im Kollektiv da rauskommen", meinte Kniat. "Davon bin ich überzeugt." Zumindest Michael Mutzel auch. "Mitch sitzt fest im Sattel. Und er sitzt hundertprozentig auch im nächsten Spiel gegen Viktoria Köln auf der Bank", erklärte der Sport-Geschäftsführer.

Nach Duellen mit den Top 3: DSC erwartet Köln

"Es ist natürlich auch klar, dass wir gegen den Ersten, Zweiten und Dritten gespielt haben, was auch immer ein bisschen schwieriger ist", merkte Kniat noch vor dem "MagentaSport"-Mikrofon an. Umso mehr sollte sein Team aber nicht weiter so großzügig Geschenke verteilen, wenn Bielefeld den kommenden Samstag um 16.30 Uhr (LIVE! bei kicker) mit der Partie gegen die Kölner (13.) abschließt.