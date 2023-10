Rückendeckung für Kniat

Die von Mitch Kniat nach dem 2:6 gegen Saarbrücken geforderte Reaktion blieb aus. Beim SC Verl gab es eine Derbyniederlage für Arminia Bielefeld. Der Sportchef hält dennoch weiter am Trainer fest.

Anspruch und Wirklichkeit klaffen bei der Arminia derzeit weit auseinander, das wird auch dem nach der Verl-Partie sichtlich geknickten Mitch Kniat bewusst sein. Der vor der Saison vom 18 Kilometer Luftlinie entfernt gelegenen Ligakonkurrenten verpflichtete Trainer muss schnellstens Erfolge und eine Entwicklung des Teams vorweisen, um nicht selbst in den Fokus der Vereinsführung zu geraten.

Noch hat er aber die volle Rückendeckung der Verantwortlichen. Das sagt einer von ihnen, Michael Mutzel, explizit: "Wir müssen zusammenbleiben. Ich sehe, dass es einen guten Matchplan gab, leider wurde er nur bedingt umgesetzt", erklärt der Bielefelder Sportchef. "Es läuft gerade nicht rund, durch diese Phase müssen wir geschlossen durch. Der Trainer sitzt absolut fest im Sattel. Wir sind von der Mannschaft und von Mitch überzeugt." Der Sportchef zeigt sich unbeeindruckt von der bislang schwachen Ausbeute von Kniat.

Klos: "Halten uns nicht gut genug an den Plan"

Unterstützung erfuhr Kniat auch von Fabian Klos, der vielmehr die Mannschaft - und ganz nebenbei noch die Schiedsrichter - in die Pflicht nahm. "Das Trainerteam gibt uns zu jedem Spiel einen Plan an die Hand. Und wir Spieler halten uns momentan nicht gut genug an diesen Plan und setzen ihn nicht konsequent um", monierte Klos. Es sei "von uns allen zu wenig, da schließe ich mich mit ein. Da sind wir jetzt als Mannschaft gefragt und müssen uns deutlich steigern."

Wenn du als Micky Maus auftrittst, wird das nichts. Mitch Kniat

Der viel zitierte Matchplan "war eigentlich schon früh und mit dem Gegentor hinfällig", erklärte Kniat selbst. "Wir haben in der Halbzeit dann etwas angepasst, alles reingehauen und kommen zum Anschlusstreffer. Da hat man gesehen, dass wir am Drücker waren und vielleicht noch das Spiel drehen können. Stattdessen fällt das 1:3", lautete die bittere Analyse.

Nach neun Spielen stehen somit gerade einmal acht Punkte zu Buche. "Wir müssen uns definitiv steigern, brauchen aber kein Mitleid", unterstrich Kniat bei "MagentaSport" und zeigte sich kämpferisch: "Wir werden uns selbst da raushauen." Die Arminia stecke in einer "extrem schwierigen Situation, aber auch die werden wir meistern. Ich werde die Mannschaft wieder aufbauen und vorneweg gehen. Wenn du als Micky Maus auftrittst, wird das nichts."

Im Heimspiel gegen Borussia Dortmund II am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) muss nun dringend ein Erfolgserlebnis her. Sonst könnte Kniat doch in den Fokus geraten.