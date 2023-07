6:0-Testspielsieg bei Oberligist Stahnsdorf: Reese trumpft auf, Winkler trifft doppelt

Ein souveräner Auftritt des Teams und ein starkes Debüt von Neuzugang Fabian Reese: Hertha BSC hat das erste Testspiel der Vorbereitung am Sonntag mit 6:0 (5:0) bei Oberligist RSV Eintracht 1949 Stahnsdorf gewonnen.

"Tempo, Tempo": Das, was Hertha-Coach Pal Dardai seinen Spielern von draußen immer wieder als Botschaft mitgab, bekam er vom neuen Linksaußen zu sehen. Fabian Reese, ablösefrei von Holstein Kiel nach Berlin gewechselt, war mit seinen Tiefenläufen und seiner Dynamik neben Marco Richter der auffälligste Spieler beim Bundesliga-Absteiger, auch wenn ihm kein Tor gelang.

Fünf verschiedene Torschützen

Die Treffer für den Bundesliga-Absteiger erzielten der nach seiner Leihe von Drittligist Waldhof Mannheim zurückgekehrte Rechtsaußen Marten Winkler (15., 43.), der im 4-2-3-1 auf der Zehn postierte Richter (17.), Florian Niederlechner nach feiner Vorarbeit von Reese (29.), Marc Oliver Kempf per Kopf nach Richter-Ecke (38.) und nach dem Seitenwechsel Derry Scherhant (58.). "Die Jungs haben unter der Woche hart gearbeitet. Heute war die erste Halbzeit okay, in der zweiten haben ein paar Tore gefehlt", bilanzierte Dardai, der zur Pause komplett durchtauschte.

Im zweiten Durchgang kamen mit Keeper Marius Gersbeck (KSC), der von Richter die Kapitänsbinde übernahm, und dem dänischen U-19-Nationalspieler Gustav Christensen (Midtjylland/U19) zwei weitere Neuzugänge zum Einsatz. Christensen, der als Rechtsaußen begann und Mitte der zweiten Hälfte mit Myziane Maolida die Seiten tauschte, lieferte ein unauffälliges Debüt ab. Erstmals für Herthas Profis lief Pal Dardais jüngster Sohn Bence (17), vor vier Wochen mit Deutschlands U17 Europameister geworden, im offensiven Mittelfeld auf.

Einige wichtige Stützen noch nicht dabei

Nicht dabei war in Stahnsdorf der am Freitag verpflichtete Jeremy Dudziak (Greuther Fürth, zuletzt ausgeliehen an Hatayspor), der nach wenig Spielpraxis im ersten Halbjahr 2023 aktuell individuell seinen Rückstand aufarbeitet. Auch die Nationalspieler Dodi Lukebakio und Peter Pekarik und die U-21-EM-Fahrer Marton Dardai und Jessic Ngankam fehlten, ebenso Stammkeeper Oliver Christensen, Angreifer Wilfried Kanga, die mit Verspätung ins Training einsteigenden Lucas Tousart, Krzysztof Piatek, Deyovaisio Zeefuik sowie die aktuell verletzten Suat Serdar, Ibrahim Maza, Kelian Nsona und Agustin Rogel.

Am Freitag steht für Hertha bei Regionalligist BFC Dynamo (19 Uhr, Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark) das zweite Testspiel an. Dann will Neuzugang Reese erneut Kostproben seines Könnens abliefern. "Einen Super-Jungen" nannte ihn Coach Dardai nach dem Spiel in Stahnsdorf. "Ich bin froh, dass er hier ist. Torgefahr, Torvorlagen, Meter, Einsatz - das passt." Und Tempo hat er auch.