"Großer Sieg" nach 32 Punkten: Los fabelhafter Rekord-Abend in Belgrad

Maodo Lo hat Olimpia Mailand zu einem furiosen Auswärtssieg bei Roter Stern Belgrad geführt. Der Weltmeister legte 32 Punkte auf - blieb danach aber ganz gelassen.

Eines seiner spektakulärsten Spiele in seiner Karriere nahm Maodo Lo ganz gelassen hin. Nachdem er die knapp 20.000 Fans in der riesigen Stark Arena von Belgrad mit seiner herausragenden Leistung zum Schweigen gebracht hatte, stand der Basketball-Weltmeister entspannt vor dem Mikrofon und sagte: "Das ist ein großer Sieg für uns in dieser unglaublichen Atmosphäre. Hier ist es immer sehr hart zu spielen. Jeder Sieg in der Euroleague ist gewaltig." Der 30 Jahre alte Lo erzielte beim deutlichen 93:71-Sieg seines Teams Olimpia Mailand bei Roter Stern Belgrad 32 Zähler - seine Karrierebestwert in der Euroleague und Rekord für einen deutschen Spieler. Zehn seiner 14 Würfe fanden ins Ziel, seine persönliche Dreierquote lag bei 85,7 Prozent (6/7).

Lo gelang an diesem Freitagabend in der Euroleague fast alles. Sechs seiner sieben Versuche von der Dreipunktelinie verwandelte er, bei den Freiwürfen (sechs von sechs) blieb er bei einer perfekten Quote. "Wir haben gut abgeschlossen, stark gereboundet, das hat uns den Sieg gebracht", sagte Lo.

Etwas Beruhigung nach turbulenten Wochen

Kapitän Nicolo Melli bedankte sich explizit bei dem Profi, der nach dem überraschenden WM-Titel Deutschlands im September von Alba Berlin zu den Italienern gekommen war, und sagte: "Ich freue mich sehr für Maodo Lo." Mit vier Siegen aus zehn Spielen muss Mailand in der Liga mit 18 Teams um einen Play-off-Platz kämpfen. Eine bislang enttäuschende Saison führte auch zu erster Kritik an Coach Ettore Messina, der unlängst selbst einzelne Spieler in der Öffentlichkeit anzählte - sich aber missverstanden fühlte.

In der Euroleague-Tabelle stehen die Italiener nun wieder auf dem 12. Platz. In der Serie A rangieren sie auf dem 6. Rang - viel Luft nach oben also, um den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden.

Neben Lo kam am Freitagabend auch dessen Nationalmannschaftskollege Johannes Voigtmann zum Einsatz. Der deutsche und variable Big Man spielte 23:30 Minuten, verbuchte zwei Punkte und fünf Rebounds bei zwei Vorlagen.