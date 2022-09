"Rote Erde" wird modernisiert: BVB II verlässt Dortmund für drei Heimspiele

Weil in Dortmund das altehrwürdige Stadion "Rote Erde" modernisiert wird, muss die BVB-Zweite für drei Drittliga-Heimspiele die Stadtgrenzen überschreiten.

Wie "Reviersport" berichtet, finden drei der im Jahr 2022 verbleibenden vier Heimspiele der Dortmunder Zweiten im Wuppertaler "Stadion am Zoo" statt. Im Detail geht es um die Partien gegen den MSV Duisburg (16.10.), SC Verl (29.10.) und Viktoria Köln (8.11.). Das abschließende Duell mit dem FC Erzgebirge Aue am 11. November steigt dann im großen Signal Iduna Park, in dem die BVB-U-23 auch schon zu Saisonbeginn gegen Ingolstadt und Essen aktiv war. Ab 2023 sollen die Heimspiele wieder in der Roten Erde über die Bühne gehen.

Verzögerung der Arbeiten

Der Umzug wird nötig, weil die Spielstätte modernisiert und an die Bedingungen des Profifußballs angepasst werden muss. Zu den Maßnahmen gehören die Installation einer Rasenheizung und die Verlegung eines neuen Rasens. Geplant war ursprünglich, den Umbau bis Sommer diesen Jahres durchzuführen, jedoch konnte der Zeitplan nicht eingehalten werden.

Das anstehende Heimspiel an diesem Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen 1860 München tragen die Dortmunder Talente im Signal Iduna Park aus.