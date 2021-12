Rot-Weiß Erfurt holt Jena-Goalgetter Romario Hajrulla

Mit zwölf Toren in der laufenden Spielzeit schoss er sich ins RWE-Visier: Der FC Rot-Weiß Erfurt hat Romario Hajrulla von Ligakonkurrent FC Carl-Zeiss Jena II verpflichtet.

Der FC Rot-Weiß Erfurt hat mit Romario Hajrulla einen weiteren Offensivspieler unter Vertrag genommen. Der 23-Jährige wechselt aus der U23 des FC Carl-Zeiss Jena in die Landeshauptstadt. Zuvor spielte Hajrulla für die Regionalligisten Lok Leipzig und den ZFC Meuselwitz.

Für Jena erzielte der ehemalige U-Nationalspieler Albaniens in der laufenden Saison in zehn Spielen zwölf Tore in der NOFV-Oberliga Süd sowie ein Treffer für die Regionalligamannschaft. "Mit Romario Hajrulla erhalten wir einen weiteren talentierten und entwicklungsfähigen Spieler, der beidfüßig ist und in der Offensive flexibel einsetzbar ist. Bei seinen früheren Stationen hat er bereits mehrfach seine Torgefährlichkeit unter Beweis gestellt", freut sich Geschäftsführer Franz Gerber über den Transfercoup.