Rosenlöcher spielt noch ein Jahr für die Veilchen

Aktuell arbeitet Linus Rosenlöcher an der Rückkehr auf den Platz. Diese wird er beim FC Erzgebirge Aue realisieren können.

Ein weiteres Jahr in Aue: Linus Rosenlöcher. IMAGO/Picture Point

Linus Rosenlöcher wird auch in der Saison 2024/25 für die Veilchen auflaufen. Der FCE hat den in diesem Sommer auslaufenden Vertrag mit dem Linksverteidiger um ein Jahr bis 30. Juni 2025 verlängert. Das teilte der Drittligist am Freitag mit.

"Er hat sich bei uns mit seiner Dynamik zu einem wichtigen Baustein des Teams entwickelt und ist mit seinen 23 Jahren noch nicht am Limit", erklärt Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich und ist überzeugt: "Die defensive, linke Außenbahn ist für die neue Saison nach seiner Zusage doppelt gut besetzt." Als zweiter Mann gemeint ist Kilian Jakob, der die Position seit Rosenlöchers Meniskus-OP ausfüllt.

Wegen anhaltender Knieschmerzen hatte sich Rosenlöcher im Februar einem Eingriff unterzogen. Aktuell arbeitet er an seinem Comeback. "Wir wünschen Linus eine baldige Beendigung der Reha und schnelle Rückkehr auf den Rasen", sagt Heidrich. Ob Rosenlöcher in dieser Saison noch einmal zum Einsatz kommen wird, ist fraglich.

Rosenlöchers Blick richtet sich schon auf die nächste Saison

Der gebürtige Münchner war 2022 vom 1. FC Nürnberg nach Aue gewechselt und kam dort in bislang 47 Drittliga-Partien sowie einem DFB-Pokal-Spiel zum Einsatz.

"Ich fühle mich wohl in der Mannschaft und im Verein, das ist Grundvoraussetzung für ordentliche Leistungen", sagt Rosenlöcher zu seiner Vertragsverlängerung. Er wolle seinen Beitrag leisten zu einer möglichst erfolgreichen Saison 2024/25.

In der laufenden Spielzeit belegt Aue vor dem 34. Spieltag den neunten Platz. Der Rückstand zum Relegationsplatz beträgt sechs Punkte. Das Thema Aufstieg in die 2. Liga hatte der FC Erzgebirge jüngst endgültig abgehakt. Dafür besteht weiter die Chance auf die erste Runde des DFB-Pokals.