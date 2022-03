Rooneys Rekord wackelt: Kane zieht mit Sir Bobby Charlton gleich

Am Samstagabend zog Harry Kane dank seines Siegtors gegen die Schweiz mit Sir Bobby Charlton gleich. Und: Mit seinem 49. Treffer im Dress der Three Lions fehlen ihm nur noch vier Tore, um zu Rekordtorschütze Wayne Rooney aufzuschließen.

Am Samstagabend lief im ausverkauften Wembley die 78. Spielminute, als Kane für England zum Punkt schritt. Mit dem Elfmetertor machte der Mittelstürmer gegen die Schweiz den Unterschied und führte die Three Lions zum 2:1-Sieg. Dabei setzte der Angreifer zudem einen Meilenstein: Der 28-Jährige zog mit Sir Bobby Charlton, der ebenfalls 49 Treffer im England-Trikot erzielte, gleich.

Somit ist der Stürmer, der in der Premier League für die Spurs auf Torejagd geht, nur noch fünf Treffer davon entfernt, Wayne Rooney als Englands Rekordtorschützen abzulösen. Rooney selbst benötigte für die aktuelle Spitzenmarke von 53 Treffern insgesamt 120 Spiele. Kane absolvierte bisher 68 Begegnungen im England-Dress und schnuppert bereits an Rooneys Spitzenwert.

Am Dienstag empfangen die Three Lions die Elfenbeinküste (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker), ehe es mit den Nations-League-Spielen im Juni weiter geht - vielleicht krönt sich Kane da ja schon zum Rekordtorschützen. Und: Falls es bis Ende des Jahres nicht klappt, ließ Englands Trainer Gareth Southgate mit einem Schmunzeln verlauten, dass das WM-Finale 2022 in Katar ebenfalls ein geeigneter Zeitpunkt für den neuen Rekord wäre.