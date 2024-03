Ronaldos Nachfolger: So findet ihr die ReGens im Karrieremodus von FC 24

Ein Superstar beendet im Karrieremodus von FC 24 seine Laufbahn. Ist er damit für immer weg? Das muss nicht sein: Er könnte wieder auferstehen - als ReGen. Wie und wo suche ich nach ihnen?

Bis zur Weltmeisterschaft 2026 wolle Cristiano Ronaldo mindestens noch weiterspielen. Die Zukunft danach? Offen. Auch in EA SPORTS FC 24 gibt es für sein Karriereende kein genaues, gleichbleibendes Datum. Sollte sich der Europameister von 2016 allerdings entschließen, recht bald seine digitalen Fußballschuhe an den Nagel zu hängen, muss man im Karrieremodus nicht unbedingt auf ihn verzichten.

Als sogenannter ReGen könnte er wiederauferstehen. Wie der Begriff bereits andeutet, handelt es sich um Reinkarnationen. Vor allem Spieler der damaligen MeisterLiga in Pro Evolution Soccer dürften hellhörig werden. Denn dort tauchten zurückgetretene Spieler im Nachwuchsleistungszentrum auf - und das unverwechselbar. Gleicher Name, gleiches Aussehen, nur anderes Alter und niedrigere Attribute. Das heißt: Trotz ein paar grauen Haaren feierte Gianluigi Buffon als 16-Jähriger sein "Comeback".

So lässt sich ein ReGen finden

Ganz so schlicht und einfach ist das in EA SPORTS FC 24 nicht. Denn dort ähneln sie ihrem Vorbild nur bedingt. Die Kriterien, nach denen ihr achten solltet: Die Nationalität, Position und bis auf das Jahr auch das Geburtsdatum. Hat ein Profi seine Schuhe an den Nagel gehangen, habt ihr zwei mögliche Vorgehensweisen: Entweder ihr schickt euren Scout auf die Reise oder ihr sucht eigenständig. Filtern solltet ihr nach Akteuren, die zwischen 16 und 20 Jahre alt sind und in jenem Land spielen, wo zuletzt der Superstar kickte. Außerdem könnt ihr beim Scout das Attribut "vielversprechend" eingeben.

Am Beispiel von Ronaldo könnte es dann ein junger, portugiesischer Stürmer sein, der am 5. Februar geboren ist und schon eine im Verhältnis zu seinem Alter sehr hohe Gesamtbewertung hat. Bei den Attributen lassen sich ebenso Parallelen zwischen Altstar und ReGen herstellen. In unserem gefundenen ReGen von CR7 überragen Tempo, Schuss und Physis - ganz wie bei seinem digitalen Vorbild.

Moreira als ReGen von CR7. kicker eSport

Das Geburtsdatum könnt ihr direkt im Karrieremodus einsehen. Dazu navigiert ihr auf "Anpassen" und wählt dann das Untermenü "Spieler bearbeiten" aus. Ist die Reinkarnation nicht bei einem Team angestellt, sondern frei auf dem Markt, solltet ihr nicht zu viel Zeit vergeuden. Denn ambitionierte vertragslose Akteure verpflichtet die KI gerne und ziemlich schnell. Zum einen, da es sich um ein großes Talent handelt, zum anderen aber auch, was den Wiederverkaufswert angeht. In unserer Suche spielte der ReGen von Cristiano Ronaldo bei Al Ettifaq und kam für 16 Millionen Euro und Wiederverkaufsklausel.

Das Geburtsdatum bestätigt: Moreira ist der ReGen von Cristiano Ronaldo. kicker eSport

In seltenen Fällen ist es auch möglich, dass es noch in der letzten Spielzeit des Superstars einen Abkömmling gibt - die sogenannten PreGens. Möchtet ihr solch einen finden, sucht ihr nach denselben Kriterien, legt aber euren Fokus auf Klubs, bei denen der Profi noch spielt. Beim PreGen von CR7 wäre es also Al-Nassr.