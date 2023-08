Roma holt PSG-Duo Renato Sanches und Paredes

Die AS Rom hat binnen zwei Stunden zwei zentrale Mittelfeldspieler von Paris St. Germain verpflichtet. Bei Renato Sanches könnte 2024 eine Kaufpflicht greifen.

Paris St. Germain baut seinen Kader weiter um, die AS Rom ihr zentrales Mittelfeld. Am Mittwoch gaben die Giallorossi kurz nacheinander die Verpflichtung von Weltmeister Leandro Paredes und Ex-Bundesligaprofi Renato Sanches bekannt. Während Paredes PSG für eine niedrige einstellige Millionensumme fix verlässt, wird Renato Sanches zunächst ausgeliehen - mit der Chance auf mehr.

Denn: Wie die Roma mitteilte, beinhaltet die Vereinbarung beim 25 Jahre alten Portugiesen eine Kaufoption im kommenden Sommer, die unter bestimmten Voraussetzungen zur Kaufpflicht werden kann. Nach übereinstimmenden Medienberichten muss der Tabellensechste der vergangenen Serie-A-Saison 15 Millionen Euro aufbringen, wenn Renato Sanches auf eine bestimmte Zahl an Spielen kommt - ein Szenario, das sich alle drei beteiligten Parteien wünschen dürften.

Bei PSG blieb Renato Sanches Joker

Bei PSG war der bissige Mittelfeldmann, der erst vor einem Jahr von Lille OSC verpflichtet worden war, auch wegen diverser Muskelverletzungen selten über eine Jokerrolle hinausgekommen. Zuvor war er in Lille nach seiner verpatzten Zeit als Bayern-Profi aufgeblüht und 2021 überraschend Meister geworden.

"Renato Sanches ist ein Spieler, den wir seit langem beobachten", sagt Roma-Sportdirektor Tiago Pinto, der wie Renato Sanches und Trainer José Mourinho Portugiese ist. "Er verfügt über die technischen und physischen Qualitäten, die ihn nahtlos in unser Mittelfeld einfügen und es noch wettbewerbsfähiger machen sollten."

Paredes kehrt zurück und erhält De Rossis Nummer

Während Renato Sanches nach Stationen in Portugal, Deutschland, Wales und Frankreich Neuland betritt, kennt Paredes Italien schon - und die Roma: Der argentinische Nationalspieler stand bereits zwischen 2014 und 2017 beim Hauptstadtklub unter Vertrag und war in der vergangenen Saison an Juventus Turin ausgeliehen.

Nach vielen Jokereinsätzen 2022/23 hofft der 29-Jährige nun wie Renato Sanches auf mehr Spielzeit. Er unterschrieb bis 2025 und erhält die Rückennummer 16, die bis 2019 jahrelang Klublegende Daniele De Rossi getragen hatte. "Ohne seine Erlaubnis hätte ich das nie gemacht", sagte Paredes.

Die Roma, die am Sonntag gegen US Salernitana in die neue Serie-A-Saison startet, hatte mit dem ablösefreien Houssem Aouar (25, Olympique Lyon) bereits einen zentralen Mittelfeldspieler unter Vertrag genommen.