Roma-Wahnsinn durch den "Pharao" - Mourinho im 1000. Spiel auf dem Rasen

Die Roma ist neben Milan und Napoli das Team der Stunde in der Serie A. José Mourinho, bei seinem 1000. Spiel als Coach, brauchte am Sonntag allerdings Geduld - ehe "The Special One" in der Nachspielzeit auf den Rasen sprintete.

Feiert mit der Roma einen tollen Saisonstart - und vorübergehend Platz 1: José Mourinho. AFP via Getty Images