Ibrahimovic erreicht zwei Meilensteine: Milan in Rom in bestechender Form

Die AC Milan präsentiert sich in Italien weiterhin in bestechender Form. Die Mailänder siegten bei der Roma trotz halbstündiger Unterzahl und später Zitterphase mit 2:1. Maßgeblichen Anteil am Sieg hatte Altmeister Ibrahimovic.

Jubelpose: Zlatan Ibrahimovic (re.). imago images/Gribaudi/ImagePhoto