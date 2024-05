Rolfes und die "skurrile Situation"

Im Europa-League-Finale trifft Bayer 04 Leverkusen am Mittwoch auf Atalanta Bergamo. Vor dem Abflug in Richtung Dublin sprach Geschäftsführer Simon Rolfes über die Leverkusener Final-Woche und Kreativdirektor Florian Wirtz.

Um 10.36 Uhr am Dienstagmorgen fuhr der Bus vor. Bayer machte sich auf in Richtung Dublin, wo sich am Mittwochabend im Europa-League-Finale gegen Atalanta Bergamo die zweite Titelchance in dieser Fabelsaison 2023/24 ergibt. "Gut" und "entspannt" sei die Stimmung auf dem Weg zum Flughafen Köln/Bonn gewesen, bekräftigte Leverkusens Geschäftsführer Simon Rolfes, der von einer "guten Mischung aus Anspannung und Lockerheit" sprach. Denn: "Das wichtigste Ziel, die Meisterschaft zu gewinnen - das haben wir erreicht. Jetzt können wir alles raushauen." In gleich zwei Finals.

Nach dem Endspiel gegen Atalanta folgt am Wochenende schließlich das DFB-Pokalfinale gegen den 1. FC Kaiserslautern. "Es ist etwas unglaublich Besonderes", sagte Rolfes. Der vergangene Samstag, als Bayer die erste Meisterschale seiner Vereinsgeschichte erhielt, sei für den Klub "ein ganz besonderer Tag" gewesen, "und heute Morgen packen wir den Koffer für zwei Finals". Eine "skurrile Situation", so Rolfes. "Die Motivation könnte nicht größer sein."

Rolfes warnt vor "Top-Mannschaft" Atalanta

Ebenso wie die personelle Auswahl. Der komplette Kader dürfte Coach Xabi Alonso bereitstehen - der Trainer hat wie so häufig in dieser Saison die Qual der Wahl. Und kann gewiss auf Kreativkraft Florian Wirtz zurückgreifen, den ein Pferdekuss zwischenzeitlich merklich gehemmt hatte. Am Wochenende gegen den FC Augsburg (2:1) spielte Wirtz für 28 Minuten. Nun sagte Rolfes: "Es wird jeden Tag besser." Wirtz habe zuvor "auch noch mal ein bisschen Kraft tanken können" und sei "topfit" für die nächsten Aufgaben gegen Atalanta und Kaiserslautern.

Wobei es wohl zuvorderst gegen Atalanta Bergamo wichtig sein dürfte, dass Bayers Nummer 10 dabei ist. Die Italiener hätten "eine Top-Mannschaft" beisammen, spielten "extrem physisch", erklärte Rolfes - und sagte: "Sie haben über Jahre mit ihrem Trainer (Gian Piero Gasperini, d. Red.) eine klare Spielidee, verpflichten ihre Spieler dafür. Das ist eine richtig gute Mannschaft, die zu Recht im Finale steht."

Rolfes lobt "Unterschiedsspieler" Wirtz

Wo Wirtz letztlich auflaufen wird? Wird es die halblinke Offensivspur? Geht er als falscher Neuner an den Start? Abwarten. Klar ist: "Er ist ein Unterschiedsspieler, einer, der alle begeistert, auch die neutralen Fans." Dass Wirtz unlängst von der DFL zum Bundesliga-Spieler der Saison gekürt wurde, sei "eine großartige Auszeichnung. Er verdient es", sagte Rolfes kurz vor dem Abflug in Richtung Dublin, wo die Werkself den nächsten Schritt gehen will, um diese jetzt schon historische Saison zu einer voll und ganz perfekten Spielzeit zu machen.