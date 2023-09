Rohes Spiel gegen Halle: Münchens Starke für drei Partien gesperrt

Mittelfeldspieler Manfred Starke wird den Münchner Löwen in den kommenden drei Liga-Partien fehlen. Nachdem der Routinier in der 87. Minute gegen den Halleschen FC des Feldes verwiesen worden war, sperrte das DFB-Sportgericht den 32-Jährigen.

Nach vier Niederlagen in der Liga in Folge konnte 1860 München am vergangenen Wochenende erstmals wieder einen Sieg feiern. Den Dreier gegen Halle (2:0) müssen die Löwen nun aber teuer bezahlen. Routinier Manfred Starke wurde vom DFB-Sportgericht für drei Spiele gesperrt. Doch was war passiert?

Im Drittliga-Topspiel war Starke nach 62 Minuten beim Spielstand von 1:0 für 1860 für Marlon Frey eingewechselt worden, nur wenige Minuten erzielte Julian Guttau den 2:0-Siegtreffer. In der Folge bäumte sich der HFC noch einmal auf, doch die Löwen verteidigten den Dreier mit aller Macht. Bis Starke in der 87. Minute gegen Landgraf zu spät kam und den Hallenser mit den Stollen am Schienbein erwischte - Schiedsrichter Martin Speckner verwies den 32-Jährigen nach Absprache mit seinem Assistenten drei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit des Feldes.

Am Endergebnis änderte dies freilich wenig, die Löwen durften nach vier Niederlagen in Serie endlich wieder einen Sieg feiern, doch für Starke hat die Aktion ein Nachspiel. Der Mittelfeldspieler, der bislang in fünf der ersten sieben Partien in der Startelf stand (kicker-Notendurchschnitt 3,42), wurde vom DFB-Sportgericht für drei Spiele wegen "rohen Spiels gegen den Gegner" gesperrt und fehlt 1860 damit gegen Verl, Ulm sowie im Traditionsduell mit Dynamo Dresden. Zusätzlich muss Starke eine Geldstrafe in Höhe von 3000 Euro zahlen.