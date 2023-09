Roglic holt Etappensieg vor Evenepoel - Kuss übernimmt Rot

Auf dem steilen Schlussanstieg waren die besten Radprofis der Vuelta unter sich. Dieses Mal holte sich Roglic im Sprint gegen Evenepoel den Sieg. Der Amerikaner Kuss ist neuer Gesamterster.

Giro-Sieger Primoz Roglic hat seinen insgesamt elften Vuelta-Etappensieg geholt und damit die Ambitionen auf den vierten Gesamtsieg, mit dem er mit Rekordsieger Roberto Heras gleichziehen würde, unterstrichen. Der Slowene setzte sich nach der Kletterpartie am Xorret de Cati auf der achten Etappe am Samstag im Schlusssprint gegen den belgischen Titelverteidiger Remco Evenepoel durch und sicherte sich damit auch zehn Bonussekunden. Das Rote Trikot des Gesamtersten übernahm Roglics Teamkollege Sepp Kuss, der damit den erfolgreichen Tag des Rennstalls Jumbo-Visma perfekt machte. Denn auch der dänische Tour-Champion Jonas Vingegaard blieb als Fünfter in Schlagdistanz zur Spitze.

"Das war ein harter Anstieg, aber ich hatte gute Beine", sagte Roglic. Auf dem 3,8 Kilometer langen Anstieg mit bis zu 22 Prozent steilen Rampen war Evenepoel schnell gegen die drei Jumbo-Radprofis auf sich allein gestellt. Trotzdem behauptete sich der belgische Zeitfahrmeister, der am Donnerstag noch Schwächen gezeigt und das Rote Trikot verloren hatte. Erst kurz vor dem Zielstrich zog Roglic noch vorbei. Schon weit vorher hatte der bisherige Gesamterste Lenny Martinez aus Frankreich den Anschluss verloren.

In der Gesamtwertung liegt der Amerikaner Kuss nun 43 Sekunden vor dem Spanier Marc Soler. Auf den Plätzen sechs bis acht folgen die drei Topfavoriten Evenepoel (2:32 Minuten zurück), Roglic (2:38) und Vingegaard (2:42). Bester Deutscher ist Emanuel Buchmann auf Platz 29 (18:48).

Vor dem ersten Ruhetag wartet auf die Fahrer am Sonntag noch eine anspruchsvolle neunte Etappe über 184,5 Kilometer von Cartagena nach Collado de la Cruz de Caravaca. Zum Schluss geht es dabei einen Anstieg der zweiten Kategorie hinauf.

8. Etappe Denia - Xorret de Catí (165,00 km)

1. Primoz Roglic (Slowenien) - Jumbo-Visma 4:13:52 Std.; 2. Remco Evenepoel (Belgien) - Soudal Quick-Step + 0 Sek.; 3. Juan Ayuso Pesquera (Spanien) - UAE Team Emirates; 4. Enric Mas Nicolau (Spanien) - Movistar Team + 2; 5. Jonas Vingegaard Rasmussen (Dänemark) - Jumbo-Visma; 6. Joao Almeida (Portugal) - UAE Team Emirates; 7. Sepp Kuss (USA) - Jumbo-Visma; 8. Marc Soler (Spanien) - UAE Team Emirates; 9. Wouter Poels (Niederlande) - Bahrain Victorious + 34; 10. Aleksander Wlasow (Russland) - Bora-hansgrohe + 39

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 8. Etappe

1. Sepp Kuss (USA) - Jumbo-Visma 30:51:06 Std.; 2. Marc Soler (Spanien) - UAE Team Emirates + 43 Sek.; 3. Lenny Martinez (Frankreich) - Groupama-FDJ + 1:00 Min.; 4. Wouter Poels (Niederlande) - Bahrain Victorious + 2:05; 5. Mikel Landa Meana (Spanien) - Bahrain Victorious + 2:29; 6. Remco Evenepoel (Belgien) - Soudal Quick-Step + 2:31; 7. Primoz Roglic (Slowenien) - Jumbo-Visma + 2:38; 8. Jonas Vingegaard Rasmussen (Dänemark) - Jumbo-Visma + 2:42; 9. Enric Mas Nicolau (Spanien) - Movistar Team; 10. Juan Ayuso Pesquera (Spanien) - UAE Team Emirates + 2:52