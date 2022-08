Rochelts Vorfreude: "Mit noch breiterer Brust nach Dresden"

Aufsteiger SV Elversberg hat einen sensationellen Start in die Drittliga-Saison hingelegt. Gleich drei Spieler haben es in die vorläufige kicker-Elf des 4. Spieltages geschafft.

Mit einem auch in der Höhe verdienten 5:0 setzte sich die SV Elversberg am Samstag gegen den FSV Zwickau durch. Die Saarländer haben damit schon neun Punkte zu Buche stehen, was Platz vier in der Tabelle bedeutet. Dass der Aufsteiger einen derart fulminanten Start in der 3. Liga hinlegen würde, damit war nicht zu rechnen.

"Ich bin überglücklich, dass wir unseren Fans einen Drittliga-Heimsieg bescheren konnten, nachdem wir jetzt zweimal auswärts erfolgreich waren", sagte Trainer Horst Steffen nach dem 5:0-Spektakel an der Kaiserlinde vor 2532 Zuschauern. "Wir haben es von Beginn an gut gemacht, haben auf dem Gaspedal gestanden und nur phasenweise mal ein bisschen Tempo rausgenommen", analysierte der 53-Jährige. "Wir hatten eine gute Raumaufteilung und eine Genauigkeit im Spiel, dementsprechend bin ich rundum zufrieden mit der Leistung der Mannschaft und auch mit der Resonanz von den Zuschauern, die uns gefeiert haben."

Toptorjäger und Topscorer Schnellbacher

Gleich drei SVE-Spieler schafften es entsprechend in die vorläufige Elf des Tages: Linksverteidiger Maurice Neubauer sowie die Torschützen Jannik Rochelt und Luca Schnellbacher (alle drei kicker-Note 2,0).

Schnellbacher traf wie schon beim 5:1 in Essen doppelt (53./56.) und war inklusive seiner drei Assists in den bisherigen vier Ligaspielen nun an sieben Toren beteiligt. Damit ist der 28-Jährige aktuell sowohl Toptorjäger als auch Topscorer der 3. Liga.

Rochelts Drittliga-Torpremiere

Seine Torpremiere in der 3. Liga feierte Rochelt, der im DFB-Pokal beim 4:3 gegen Bundesligist Bayer Leverkusen schon für die SVE getroffen hatte. Gegen Zwickau gelang ihm der Führungstreffer (7.) für Elversberg - und der war wirklich sehenswert: Rochelt kam 40 Meter vor dem Tor in Ballbesitz und lief Richtung Strafraum. Danach zog der 23-Jährige aus 22 Metern ab - und die Kugel schlug zum 1:0 genau im rechten Winkel ein.

"Ich habe gesehen, dass ich Platz habe, um auf die Kette zuzugehen. Dann habe ich das Ding mit links ganz gut getroffen", erklärte der von Regionalligist SSV Ulm verpflichtete Neuzugang grinsend. "Wir sind 90 Minuten lang drangeblieben und hätten sogar noch ein, zwei Tore mehr machen können", analysierte der Mittelfeldspieler weiter.

Elversberg ist nun am Samstag bei Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden zu Gast. "Geiler Verein, geiles Stadion - auf so ein Spiel freut man sich", sagte Rochelt und ergänzte: "Mit einem 5:0 im Rücken können wir dort nun mit noch breiterer Brust auftreten."