Rochelt erklärt den Elversberger Lauf: "Jeder ist für jeden da"

Die SV Elversberg marschiert in der 3. Liga weiter vorneweg. Gegen den BVB II lässt sich der Spitzenreiter auch nicht vom Fehlen des besten Stürmers der Liga aus dem Konzept bringen.

Luca Schnellbacher war bislang ein wesentlicher Faktor für den Höhenflug der SV Elversberg. Mit neun Toren avancierte der Angreifer sogar zum derzeit besten Torschützen der Liga. Für das Heimspiel gegen die formstarke Dortmunder Borussia musste der 28-Jährige aber pausieren: Wadenprobleme bremsten ihn aus.

Für seine Teamkollegen jedoch kein Problem: Auch ohne Schnellbacher überrollten die Saarländer den BVB regelrecht, lediglich die mangelhafte Chancenverwertung und ein glänzend aufgelegter BVB-Keeper Marcel Lotka verhinderten einen höheren Sieg des Aufsteigers.

"Das macht uns auch in den letzten Wochen aus. Wir haben einen breiten Kader und man merkt, dass wir uns super verstehen. Jeder ist für jeden da", sagte Jannik Rochelt, der den 3:1-Endstand markiert hatte und als omnipräsenter Aktivposten in der Offensive auffiel. Den elften Saisonsieg seiner Mannschaft ordnete der ehemaliger Bayern-Profi bei "MagentaSport" betont gelassen ein: "Es war auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel."

Steffen spricht erstmal nur vom Klassenerhalt

Darin stand ihm Cheftrainer Horst Steffen in nichts nach. "Es waren zwei spielstarke Mannschaften, die aufeinander getroffen sind. Wir haben eine Top-Leistung gebracht. Was die Mannschaft heute investiert und rausgehauen hat, war top", sagte der Erfolgscoach, erklärte aber, keinen Gedanken an einen möglichen Durchmarsch von Liga 4 bis 2 zu verschwenden - auch wenn die SVE längst der beste Aufsteiger der eingleisigen 3. Liga ist. "Wir haben 15 Spieltage von 38 bestritten. Da macht es überhaupt keinen Sinn, über andere Ziele zu sprechen."

Die Vorgabe lautet deshalb immer noch: Klassenerhalt - wenngleich Steffen einräumte, sich mit nun 35 Punkten auf einem mehr als guten Weg zu befinden. Trotzdem verwies der Ex-Profi auf den großen Aufwand, den sein Team Woche für Woche betreibe, um so erfolgreich zu sein - und weiter betreiben muss, um auf der Erfolgswelle zu bleiben: "Wir wissen, dass wir eine Menge investieren müssen. Wenn wir das nicht tun, sind die Spiele nicht so klar."