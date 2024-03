Revanche für 2022? Valorant-Finale der Uniliga während der gamescom LAN

Im Rahmen der gamescom LAN steigt das Finale des Valorant-Winterturniers der Uniliga. Es kommt zur Neuauflage des Sommerfinals, in dem Geschichte geschrieben wurde.

Erstmals findet das Valorant-Finale der Uniliga im Rahmen der gamescom LAN statt. Am 16. März kommt es zur Neuauflage des Sommerfinals von 2022. Damals trafen der KIT SC HNELLEBRILLE 2.0 aus Karlsruhe auf die EUSG GOEttlike aus Göttingen.

Was ist die Uniliga? Die Uniliga ist ein von Studierenden gegründetes Startup. Sie organisiert eSport-Wettbewerbe für Studierende an vornehmlich deutschen Hochschulen und berät in allen Spielweisen des universitären eSports.

Für die Karlsruher ihr erstes und bisher einziges Finale, welches sie sogar für sich entscheiden konnten (2:0). League of Legends, die dem die Karlsruher in der Uniliga sehr erfolgreich sind, "kann gerne ihr Spiel bleiben. Wir wollen dafür sorgen, dass Valorant unser Revier bleibt", zeigte sich EUSG GOEttlike gegenüber der Uniliga vor der Partie angriffslustig. Und auf der anderen Seite die Karlsruher? "Wir sind unberechenbar, das ist unsere größte Stärke", ließen sie verlauten.

Geht der Göttinger Siegeszug weiter?

Kann der KIT SC HNELLEBRILLE 2.0 den Favoriten des Winter-Turniers bezwingen? Oder wird Göttingen seiner Rolle gerecht? In jeder Season standen die EUSG GOEttlike im Finale und konnten den Titel schlussendlich zwei Mal gewinnen. Nur ein Mal ging die Trophäe an den Kontrahenten - eben im Sommerfinale 2022 an den KIT SC HNELLEBRILLE 2.0.

Die Partie wird ab 16.00 Uhr live übertragen - zu sehen auf dem Twitch-Kanal von kicker eSport und auf kicker.de/esport. Dort werden Marius Lauer und Fabian Brück als Gast in einem "Let's-Play-Format" durch das Finale führen. Beide begleiten die Begegnung in Form einer Watch-Party.